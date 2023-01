La Junta da por respondido el requerimiento del Gobierno, mientras PP y VOX rebajan la tensión

Con la esperanza de que amaine la tormenta, los socios de gobierno, PP y VOX tratan de reconducir la polémica que estalló hace una semana a cuenta de las medidas de refuerzo a todas las mujeres embarazadas. Una grieta en la coalición en la que se ha colado hábilmente Moncloa que ha llegado a poner en marcha toda una maquinaria jurídica desde el Consejo de Ministros para frenar un protocolo que el PP niega y al que Vox se aferra. Hoy sí ha habido acuerdo en el primer Consejo de Gobierno tras la crisis abierta: No habrá respuesta al requerimiento de Gobierno de España porque no hay cuestión a la que responder. Lo ha anunciado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien recuerda que con las cartas remitidas, primero por el consejero de Sanidad y posteriormente por el presidente, se da por aclarado el entuerto. La portavoz de Moncloa, Isabel Rodríguez, no se da por satisfecha y cree que con la inadmisión no se da una respuesta al requerimiento del Estado.

Primer cara a cara PP VOX

Las direcciones nacional de PP y de VOX liman asperezas tras el encontronazo inicial en el que los de Abascal planteaban incluso revisar el acuerdo de gobierno. Si Alberto Núñez Feijoó alejaba el fantasma del adelanto electoral, potestad última que corresponde al presidente Alfonso Fernández Mañueco que debería hacerlo antes del 4 de abril, hoy Santiago Abascal ha garantizado al presidente de la Junta todo su esfuerzo por mantener la estabilidad del gobierno de coalición, a pesar de las dificultades por las que atraviesan los socios.

Abascal se refiere al acuerdo de Legislatura en el no aparece ninguna medida contra el aborto, sino un impulso a las políticas de apoyo a la familia, como institución básica y un apoyo a la natalidad mediante ayudas directas e incentivos.

El portavoz de la Junta ha respondido con evasivas a algunas cuestiones que subyacen de la primera crisis del Gobierno de coalición. Como si el vicepresidente, Juan García-Gallardo, se extralimitó y erró al anunciar un protocolo que, ahora, el propio presidente niega. Eso sí, Sanidad, en manos del PP trabaja por reforzar la atención a todas las mujeres embarazadas, pero no habrá cambio en el protocolo actual.

Los socialistas, por su parte, no están dispuestos a desaprovechar el tirón de la polémica y utiliza todos los medios a su alcance. Luis Tudanca ha aprovechado las redes sociales para hablar de ridículo y asegurar que la Junta ha sucumbido ante el coste que suponen estas medidas.