Empresarios del ocio nocturno admiten haber sentido miedo en sus locales

Más de año y medio en el punto de mira y apenas acaban de subir la verja vuelven a estar señalados. El interior de los establecimientos del ocio noturno se ha convertido en ocasiones en un polvorín incontrolable que incluso les ha hecho sentir miedo. Es el testimonio de Queco, un empresario de la hosteleria vallisoletana que lamenta que se haya dado una sensación de libertad equivada entre una población joven “desbocada”.

En su relato en el Mediodía de COPE en Valladolid, este hostelero de la noche ha relatado: “lo que viví fue de miedo. Pasé miedo porque ves a la genta que está desatada”. Nos explica que siempre hay algún cliente que se salta la ley por no llevar mascarilla en el interior del local o no mantener la distancia de seguridad, si bien precisa que “el joven se siente con todo el poder”, así que “cuando he sentido miedo, he llamado a la policía”.

Defiende el buen hacer de la hostelería y auqnue admite que habrá casos que incumplan la normativa, son aislados. Apela a la responsabilidad de todos, incluido los clientes una vez que “se ha abierto la veda”. No cree que la solución sea volver a cerrar el interior de la hostelería porque “la gente no se va a quedar en casa. Estamos en verano”.

Echa en falta diálogo con las administraciones a la hora de tomar decisiones. “Esto está acabando y tenemos que aguantar un mes y medio con medidas, es difícil, pero hay que aguantar para empezar a olvidar”. Una incertidumbre “total” para el sector que volverá a despejarse en las próximas horas cuando la Junta determine nuevas medidas de contención. Si se asciende al nivel dos que supondrá clausura de barras y limitaciones de aforo, o se cierre directamente el ocio nocturno. Tampoco hay que olvidar que Castilla y León ha solicitado al Ministerio de Sanidad volver al toque de queda, al estilo del gobierno portugués, de una a seis de la madrugada.