La diputación se vuelca en el medio rural para prevenir el suicidio

El suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes por encima de los accidentes de tráfico. Por ello la Diputación ha puesto en marcha una campaña principalmente a través de las redes sociales junto con el teléfono 024 para prevenir el suicidio'tiene como objetivo intentar paliar uno de los principales problemas de salud pública que tiene nuestra sociedad', explicaba Conrado Íscar.

'Grita Vida. No estás solo' tiene mucho significado como ha explicado el director territorial de la fundación INTRAS, Gustavo Martín, 'poner voz a la gente. A que puedan gritar en su plena expresión de la palabra, no solo por miedo, no solo por angustia. También como liberación interna, incluso a veces como de alegría'.

El suicido se puede prevenir, y así lo ha explicado Jaime Gutiérrez, presidente del colegio oficial de psicólogos de Castilla y León. 'Tenemos que pasar de escuchar a alguien que nos imite ciertas señales y le decimos bueno no te preocupes (…) a que se nos encienda una lucecita roja y sepamos que decir a esa persona y como acompañarle porque esas personas no quieren morir, quieren dejar de sufrir'.

Respecto a las acciones de concienciación comunitaria se llevarán a cabo por la Fundación INTRAS. Y las charlas y talleres para las personas de la Red Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad, pero abiertas para toda aquella persona que quiera asistir.

Esto es posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos de los 10 municipios, de Fundación Personas y de la Asociación el Puente que junto con INTRAS van a coordinar toda la red.