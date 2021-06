Seguimiento del 95 por ciento y esperas de 36 minutos, balance de la primera jornada de paros en AUVASA

El pulso entre el comité de empresa de AUVASA y la dirección se mantiene y después de seis meses no ha sido posible que cristalizase un acuerdo para buscar una salida a los 18 trabajadores interinos que deberán participar en la convocatoria de empleo público convocada por el Ayuntamiento.

Los paros, diarios hasta el 25 de junio, de 13:30 a 15:30, han sido secundados por los trabajdores, excepeto uno en jornada de mañana. Un éxito en la convocatoria que el comité cifra en un 95 por ciento. Y todo, a pesar de que el servicio se ha “inflado” con 135 coches, frente a los 124 habituales.

Junto a los paros, manifesatciones. Los días 18 y 25 de este mes. Es el resultado de un conflicto que no se desbloquea y que iniciaron las partes implicadas en el mes de diciembre. El concejal de movilidad, Luis Vélez, recuerda que la dirección de la empresa está dispuesta a sentarse a negociar siempre y cuando la propuesta de la parte sindical se ajuste a la legalidad y de momento y, a pesar de un informe jurídico, no ha sido asi. Vélez recuerda que no aceptarán imposiciones.

La empresa, con la mediación de CSIF, ha reunido a los 18 para explicarles las condiciones a las que se enfrentarán a esa convocatoria. Tedrán cursos de formación adaptados y no tendrán que enfrentarse a la prueba práctica. Recordamos que estos trabajadopres forman parte de la bolsa de empleo del año 2015 y legalmente no podría convivir con la bolsa que se genere con la actual convocatoria de plazas. Arturo Barrul, presidente del comité, señalaa que tras la reunión, la empresa confirma que deberán enfrentarse a la prueba.