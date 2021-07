Castilla y León restringe aún más a la hostelería y recomienda aplicar el toque de queda a la ciudadanía

Otra vez la hostelería se convierte en diana de las restricciones en Castilla y León. Las medidas quirúrgicas que ha aprobado el gobierno autonómico pesan otra vez sobre la hostelería, sobre el ocio nocturno, las celebraciones y espectáculos públicos. No ha habido más opción, la inseguridad jurídica impide adoptar un toque de queda que para la Junta es la medida más eficaz. Por esa razón, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha conminado a la ciudadanía a cumplir con el toque de queda de una a seis de la madrugada a pesar de no haber sido decretado.

Desde hoy martes y durante 14 días, hasta el próximo dos de agosto, se vuelven a cerrar, después de un mes, la barra de los bares y restaurantes, se adelanta a la una y media de la madrugada el cierre de la hostelería en general, pero además se cerrarán los parques desde la media noche para evitar aglomeraciones de madrugada. Para todo ello, el portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha pedido contundencia y rigor a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se cumpla con las normas.

La hostelería pide coherencia

El sector más castigado en esta pandemia, la hostelería, no entiende por qué no se actúa allí donde se produce el contagio. Manuel es gerente en el restaurante El Hueco de Valladolid. Están especializados en celebraciones. Hoy ha empezado a llamar a novios que hasta el dos de agosto no podrán celebrar cócteles ni prolongar las bodas de noche más allá de la una y media de la madrugada. Hay cansancio, enfado pero sobre todo incomprensión ante este nuevo hachazo al sector. Los jóvenes no están ahí. “Siempre somos los culpables, pero te puedo asegurar que en las bodas la edad media no son ni 19 ni 20 años”, ha explicado.

Cada día se contagian en Castilla y León unos 500 jóvenes, cinco veces más que en la peor ola. Todo parecía indicar que las medidas irían encaminadas a desactivar botellones y aglomeraciones de jóvenes, pero se ha optado por volver a cerrar las barras y cerrar desde la media noche los parques para evitar concentraciones de madrugada. Mario, regenta dos cafeterías en Plaza España de Valladolid, insiste, la hostelería no es el problema.

Muy duro ha sido el presidente de la patronal de la hostelería en Valladolid. Jaime Fernández lamenta los vaivenes y exigen un criterio único para tomar decisiones. “Es incompetencia. La economía les importa tres pepinos y a la hostelería lo que quieren en hundirla”, ha lamentado.

Se ha decretado el cierre de peñas, mientras que la celebración de actuaciones musicales, verbenas, bailes públicos y similares en espacios públicos, incluidos los llamados pasacalles, deberá realizarse en espacios cerrados, con el público sentado, con uso de mascarilla, siempre que se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila, en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación. Lo mismo ocurre con los espectáculos al aire libre. Mascarillas y sentados. Las orquestas de baile han visto como sus actuaciones han caido a cero en estos meses de pandemia. Hablan de pérdidas millonarias y se sienten totalmente abandonados. José Manuel Rodríguez es vocal y representante de la Orquesta El Salón. “Tenemos cero actuaciones porque nuestros queridos dirigentes cambian de opinión y lo que hoy es verde, mañana es amarillo”.