El Torrezno de Soria vuelve a la gran pantalla y se cuela de nuevo en la familia de Leo Harlem

El Torrezno de Soria vuelve a ser protagonista en la gran pantalla con el estreno de la película "La familia Benetón +2", la secuela de la exitosa comedia que ya en su primera entrega hizo un importante guiño al producto gastronómico soriano. La cinta, que llegó a los cines el pasado viernes, promete repetir el éxito de taquilla y seguir consolidando la presencia del torrezno en el imaginario popular.

Un embajador de Soria en la gran pantalla

En esta nueva entrega, el personaje de Tío Toni, interpretado por Leo Harlem, vuelve a dar rienda suelta a su pasión por los torreznos. Según Juanjo Delgado, director técnico de la Marca de Garantía Torrezno de Soria, el actor es un fan declarado del producto también en la vida real: "Si en la película le gustan los torreznos, en la vida real a Leo Harlem le gustan aún más". En la película, tanto Soria como su producto estrella son nombrados en varias ocasiones, sirviendo de hilo conductor y reclamo cómico.

Delgado recuerda que la promoción en la primera película "fue brutal", con detalles como la inclusión de la canción "Soria, es la gloria de España" al inicio del filme. Por ello, recomienda ver la primera parte, disponible en Netflix, para no perder el hilo de la historia y disfrutar al máximo de la secuela, que ya se puede ver en los cines.

El director, un 'miembro' más de la familia del Torrezno

La implicación del equipo de la película con Soria va más allá del guion. El propio Juanjo Delgado estuvo presente en el rodaje y se encargó personalmente de llevar los torreznos que aparecen en pantalla, garantizando que fueran "hechos en Soria". Delgado destaca el excelente trato recibido por parte del director, Joaquín Mazón.

La relación con Mazón se ha estrechado hasta el punto de que el director fue jurado en el concurso del mejor torrezno del mundo celebrado en Madrid y acudió al estreno de la película en Soria. "Nosotros ya formamos un poquito parte de la familia Benetón, y él forma parte de la familia del Torrezno de Soria", afirma Delgado, subrayando la buena sintonía creada gracias a la película.

El Bar Torrezno de Soria protagonizó buena parte de las escenas de la anterior entrega de La Familia Benetón

Como adelanto, Delgado desvela una de las frases que se escucharán en la película y que, asegura, "hará mucha ilusión a todos los sorianos y sorianas": "Vamos a celebrar el día mundial del Torreno, viva Soria". Este guiño explícito es una muestra más del protagonismo que Soria y su cultura adquieren en esta comedia familiar, apta para todos los públicos.

Un impulso de marca imparable

Aunque el impacto en ventas no es directamente medible, Juanjo Delgado tiene claro que la presencia en el cine supone un "refuerzo de marca" muy importante. "Que la gente, si ya el torrezno de Soria cada vez es más conocido y más reconocido, si además vas a ver una película ves que lo nombran, ves que aparece... pues es un refuerzo muy importante", explica.

La presencia del torrezno en la película es muy importante como refuerzo de marca" Juanjo Delgado Director técnico de la marca de garantía Torrezno de Soria

Este impacto es especialmente relevante para el público infantil, el principal espectador de la película. La aparición del torrezno en un contexto de comedia y hogar ayuda a "ir marcando ese nombre en la gente, sobre todo en los niños", para que asocien el producto a un hábito de consumo frecuente y familiar.

Este 2026 está siendo un año muy intenso para la Marca de Garantía, que arrancó con el concurso del mejor torrezno del mundo y ha continuado con una fuerte presencia en ferias como Alimentaria en Barcelona y el Salón Gourmet en Madrid. Esta doble asistencia, que no era habitual, ha supuesto un esfuerzo importante en inversión y promoción.

El balance de estas ferias ha sido muy positivo. Según Delgado, las empresas fabricantes adscritas a la marca "han realizado muchísimos contactos" y, además, han podido fidelizar a los clientes que ya tienen, ofreciéndoles una atención adecuada en stands amplios y bien equipados. "Nuestras empresas han quedado muy contentas", concluye.