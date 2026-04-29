El Torrezno de Soria mira a Europa: la IGP como pasaporte para la conquista internacional

El Torrezno de Soria se prepara para una nueva etapa de expansión comercial con la vista puesta en el mercado internacional. La obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) es la gran esperanza para impulsar las exportaciones, que por el momento son tímidas debido a que las empresas productoras han estado muy centradas en el mercado nacional. Así lo ha explicado el director de la marca de garantía, Juanjo Delgado, quien confía en que este distintivo abra nuevas oportunidades de negocio.

La IGP funciona como un sello de calidad unificado para toda la Unión Europea, lo que facilita el reconocimiento del producto por parte de los consumidores de otros países. Delgado cree que este factor será clave: "Qué duda cabe que al verlo como algo cercano, algo conocido, pues, puede abrir puertas". La familiaridad con el logotipo comunitario, presente en otros productos como la mortadela de Bolonia, es una ventaja competitiva. El objetivo es que "el cliente extranjero conozca más nuestro producto y se anime a comprarlo y a conocerlo".

Puede abrir puertas para que el cliente extranjero conozca más nuestro producto y se anime a comprarlo y a conocerlo" Juanjo Delgado Director técnico de la marca de garantía Torrezno de Soria

Unos trámites más largos de lo esperado

La Unión Europea reconoció oficialmente la IGP del Torrezno de Soria el 19 de noviembre de 2024, pero la implantación definitiva aún requiere de varios meses de trabajo. Según Juanjo Delgado, la tramitación es "bastante importante" y todavía quedan pasos por dar. Entre ellos, se debe reconocer a la asociación de fabricantes como órgano de gestión, aprobar un nuevo reglamento por parte de la Junta de Castilla y León y modificar el pliego de condiciones para adaptarlo "a la realidad del día a día de nuestras empresas".

El proceso ha sufrido un retraso sobre las previsiones iniciales, que apuntaban al verano. Delgado ha admitido que la demora no se debe a las administraciones, sino a la propia asociación. "En este momento no podemos echar la culpa a nadie ajeno, sino que, en nuestro caso, quizás, hemos tenido un poco parado este proceso", ha señalado, explicando que el primer cuatrimestre del año ha sido "frenético" en actividad promocional con eventos como el concurso 'El Mejor Torrezno del Mundo', Alimentaria y el Salón Gourmet.

Cifras simbólicas, pero en crecimiento

A pesar de que el Torrezno de Soria ya ha viajado a ferias internacionales tan importantes como Anuga (Alemania), la feria de alimentación "más importante del mundo", las cifras de exportación siguen siendo modestas. Según los datos de 2025 aportados por Delgado, se exportaron casi 8.500 kilos frente a una producción total de 4.780.000 kilos, lo que representa un "porcentaje muy, muy pequeñito".

Las exportaciones de Torrezno de Soria son hoy en día modestas pero se prevé que con la IGP experimenten un crecimiento importante

Sin embargo, la tendencia es positiva. Delgado ha destacado que "esos kilos se están duplicando, incluso triplicando, año a año", lo que demuestra un interés creciente fuera de España. Actualmente, el principal destino de exportación es Andorra, seguido de Rumanía, Holanda, Alemania, Francia y Bélgica. La expectativa es que, una vez se pueda etiquetar el producto con el sello IGP, "las exportaciones van a experimentar un crecimiento bastante importante".

Nuevos mercados y una estrategia prudente

La hoja de ruta de la internacionalización apunta a posibles nuevos mercados en países sudamericanos y asiáticos. No obstante, la capacidad de exportación varía entre los fabricantes. Mientras algunas empresas ya están preparadas para vender en cualquier país, otras necesitan obtener certificaciones específicas, y un tercer grupo "ni se lo plantea", al tener su mercado concentrado a nivel provincial y limítrofe.

El crecimiento se afronta con una filosofía de "tranquilidad y sin agobios". Juanjo Delgado ha recordado que todavía queda "mucho mercado a nivel de España" por explorar. La estrategia es clara: un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo, compaginando la consolidación en el mercado nacional con la apertura progresiva de nuevas fronteras en el exterior.