Soria registra hoy 47 nuevos positivos y suma un fallecido más elevando la cifra de víctimas a 235

Soria suma hoy 47 nuevos contagios y un fallecido más por covid en el complejo hospitalario de manera que son ya 235 las víctimas desde el inicio de la crisis sanitaria. La letalidad de esta tercera ola no deja tregua y tampoco se rebajan lo contagios en la misma medida que en otras provincias. Ahora mismo los brotes activos son 75 y los casos vinculados 621.

El número de casos positivos desde el comienzo de la pandemia se aproxima ya a los 8.500.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, volvía a justificar hoy el cierre de las actividades no esenciales a las 20 horas que estará en vigor esta misma tarde. "Buscamos el mismo objetivo, reducir los contagios que tanto esfuerzo nos ha costado a todos", ha señalado Mañueco quien se ha referido al descenso del 50 por ciento semanal en los contagios que ha calificado de "vertiginoso".

El gobierno autonómico sigue defendiendo el adelanto del toque de queda que ha tumbado el Supremo y sigue sosteniendo que la medida se tomó para preservar la salud de los ciudadanos. "Optamos en aquel momento por la medida menos gravosa por la economía y hoy tenemos que seguir reduciendo los contagios y continuar apostando por reducir los ingresos en los hospitales y en ese sentido nuestra apuesta por la protección de la salud y de la vida es fundamental", ha añadido Mañueco.

Fernández Mañueco insiste en que la recuperación económica vendrá con la seguridad sanitaria y asegura que "lo más sencillo sería no hacer nada pero también sería lo más irresponsable".

El cierre a las ocho tras la entrada en vigor del nuevo toque de queda a las diez de la noche supone un varapalo especialmente para la hostelería que lamenta el fuego cruzado entre administraciones en el que se encuentra el sector. El presidente de Asohtur, Pablo Cabezón, ha criticado que los hosteleros "estemos en medio de la lucha de dos administraciones y se nos ataca ahora nuevamente".

Cabezón advierte a la Junta que la comunidad no está rebajando la incidencia en la misma medida que otras territorios con menos medidas restrictivas de ahí que les resulte incomprensible el empecinamiento del gobierno regional.Temen además que esta medida favorezca reuniones sociales en domicilios o la proliferación del botellón que se puede traducir en más contagios.

Los hosteleros sorianos irán de la mano de la federación regional y nacional a la hora de presentar los recursos y reclamaciones por lucro cesante. Cabezón insiste en que será la justicia quien determine si deben recibir o no compensaciones ante unas medidas que no han venido acompañadas de ayudas a sectores que no son los culpables de la crisis sanitaria.