Soria Ya no presentará listas en las próximas elecciones generales aunque no descarta hacerlo en el futuro y sin precipitaciones. Después de conocer la decisión de Teruel existe de concurrir a los comicios, el debate vuelve a estar en boca de todos pero el colectivo soriano no quiere dar el paso de forma precipitada. Carlos Vallejo es uno de sus portavoces. "Creemos que es una solución precipitada y en caso de dar el paso hay que hacer las cosas de forma planificada, explicaba a Cope Soria el responsable del colectivo quien insiste en que de momento no se plantea convertir la plataforma en un movimiento político.

Soria Ya es consciente que Teruel existe es un colectivo más profesionalizado y más preparado ahora mismo para dar el salto político. "Nosotros ahora mismo somos ciudadanos que tenemos nuestro trabajoy que dedicamos nuestro tiempo libre a la plataforma", explica Vallejo quien considera que sus compañeros de Teruel "son gente que llevan muchos años y han visto que era la solución y han decidido tirar hacia adelante".

Soria Ya ha planteado internamente este debate pero tienen claro que dar ahora el salto sería precipitado.

El colectivo advierte no obstante que seguirá peleando para que se adopten medidas que ayuden a la España vaciada y especialmente a provincias como Soria. En este sentido recuerda que esta semana se reunirán con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien trasladarán las reivindicaciones al gobierno regional mientras el próximo 4 de octubre participarán en el parón de la España vaciada que pretende hacer una nueva llamada de atención para sensibilizar al país sobre la España despoblada y reclamar un gran pacto de Estado.