Soria Ya estudiará la mejor manera de presentarse a las urnas para impulsar el reequilibrio territorial

La España vaciada ha acordado crear un instrumendo de participación política y presentarse a las próixmas elecciones. A partir de ahora se trabajará para definir la fórmula más adecuada con el objetivo de impulsar el reequilibrio territorial y la lucha contra la despoblación. "El paso se quiere dar y ahora hay que trabajarlo y ver cómo se quiere dar el paso", asegura Antonio Palomar, portavoz de Soria Ya que admite que "no es fácil porque somos 28 provincias, cada una con sus problemas, pero debemos unificarlos y trabajar por ello".

La decisión se ha tomado este fin de semana en la asamble celebrada en la localidad conquense de Priego. Aseguran que la vía de participación electoral está siendo reclamada pormuchos ciudadanos que sienten la necesidad de dar este paso decisivo como única forma de encauzar el futuro y las soluciones que necesita el mundo rural.

Coinciden las plataformas que integran la españa vaciada en que ha llegado el momento de expresar su firme determinación tras décadas de abandono para poder cambiar las cosas y trabajar por un país más vertebrado y cohesionado.

Siguiendo el ejemplo de Teruel existe, los más de 160 colectivos que acudieron en nombre de 30 provincias y 12 comunidades autónomas creen que es necesario estar presentes en las instituciones para tener capacidad de influencia en las medidas políticas ya que la España vaciada no puede esperar más.

"Si el problema no está en el Congreso o en el Senado no se soluciona", añade Antonio Palomar que cree que si en los anteriores comicios Soria Ya no estaba preparada, "ahora sí lo está".

El siguiente paso será estudiar el cauce para desarrollar esta estrategia y además anuncian que las plataformas seguirán con su trabajo para trasladar las demandas y propuestas de sus territorios. Insiten que es necesario intentar un cambio para que deje de haber ciudadanos de primera y de segunda.

Al anuncio le han seguido las primeras reacciones. El presidente de la diputación, Benito Serrano, valora positivamente cualquier iniciativa que opte a las urnas pero también advierte que se pierde la esencia del movimiento ciudadano.