Soria Ya entrega una excavadora de juguete para recordar a Ábalos la urgencia de la A-11 y la A-15

Soria Ya ha instado hoy al ministro de Fomento, José Luis Ábalos a tomarse en serio las obras de la autovía del Duero y a no dejar en el olvido la A-15. A modo simbólico, la plataforma ha hecho entrega de una excavadora de juguete y un escrito dirigidos ambos al titular de Fomento al que instan a agilizar al máximo las infraestructuras sorianas. "Queremos que la autovía sea una realidad cuanto antes porque no puede ser que no sepamos nada del tramo La Mallona-Los Rábanos o del tramo Langa de Duero-Aranda de Duero", ha señalado el portavoz Toño Palomar quien lamenta que la A-15 "ni está ni se les espera".

La plataforma prepara por cierto junto a Peñafiel y Aranda otra marcha lenta que acabará en este caso en Valladolid frente a la delegación del Gobierno clamando por la ejecución inmediata de la A-11, una marcha que están ahora organizando y definiendo junto con el resto de organizaciones.

Tres provincias, Soria, Burgos y Valladolid unidas en este caso con un objetivo común, de hecho el acto simbólico de hoy se ha replicado también por parte de la plataforma A 11 pasos de Peñafiel.

Soria Ya advierte de la importancia también de la A-15 como eje vertebrador de toda la península y de la que nada se sabe. "El tramo de la autovía del Duero junto con la A-15 hasta Tudela de Ebro es sin duda un eje dinamizador no solo de Soria sino de toda la comunidad autónoma y de España y por lo tanto debe desarrollarse lo antes posible", ha señalado Toño Palomar.

La plataforma espera reunirse con el ministro próximamente para hablar no solo de las autovías son también del resto de infraestructuras que llevan décadas pendientes en la provincia.

La plataforma recibe expectante las promesas tanto del gobierno como del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco ayer en Soria,pero insiste en que son los hechos los que demuestran si se cumplen o no las voluntades.