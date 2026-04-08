Soria abre su álbum familiar para construir su memoria colectiva en el Centro Nacional de Fotografía

El Centro Nacional de Fotografía (CNF) ha puesto en marcha “Álbum de Soria”, un proyecto participativo que invita a toda la ciudadanía a construir la memoria visual colectiva de la ciudad. La iniciativa, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, busca reunir fotografías personales y familiares para crear el primer archivo vivo de la nueva institución, incluso antes de que su sede física en el antiguo edificio del Banco de España abra sus puertas.

Mónica Carabias, directora del CNF, explicó la filosofía del proyecto: "La historia también se construye desde lo cercano, desde esos momentos cotidianos que sostienen nuestras vidas". El objetivo es crear un relato compartido a partir de memorias individuales, reconociendo que cada fotografía aporta un fragmento esencial a la identidad colectiva.

Vuestras fotografías serán el primer archivo vivo del Centro Nacional de Fotografía" Mónica Carabias Directora del Centro Nacional de Fotografía

El proyecto eleva el valor de los álbumes familiares, a menudo considerados "cultura baja", al tratarlos como patrimonio esencial. Pedro Vicente Mullor, coordinador del proyecto, lo subrayó citando al historiador Jacques Le Goff: "sin testimonio no hay historia". Añadió que la fotografía "solemniza e inmortaliza nuestras historias, nuestras memorias, nuestros recuerdos".

Sin testimonio no hay historia" Pedro Vicente Mullor Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y coordinador de Álbum de Soria

Una convocatoria abierta a toda la ciudadanía

La participación ciudadana es la piedra angular de “Álbum de Soria”. A partir de este viernes, cualquier persona interesada podrá llevar sus fotografías personales al Centro Gaya Nuño para que sean escaneadas en alta resolución. Los originales serán devueltos a sus dueños junto a una copia digital. También es posible participar enviando imágenes digitales al correo del centro.

El único requisito para las imágenes es que sean emocionalmente significativas para quien las aporta. "Solo hay una condición, y es que las fotografías que se depositen sean importantes para la persona que las deposita, que tengan un valor emocional", explicó Mullor. No existen restricciones de época, técnica o temática; puede ser "la fotografía de un cielo, de un perro o de una comunión".

El pistoletazo de salida

La presentación oficial de “Álbum de Soria” tendrá lugar este jueves, 9 de abril, a las 21:00 horas. Un espectacular video mapping proyectará sobre la fachada del antiguo Banco de España, futura sede del CNF, cerca de 200 fotografías de las primeras 40 familias participantes. Esta selección inicial ya refleja la diversidad de Soria, con participantes de diversos ámbitos y edades.

Álbum de Soria se presentará oficialmente este jueves con la proyección de las 200 primeras imágenes sobre la fachada del futuro Centro Nacional de Fotografía

Pedro Vicente Mullor afirmó que se buscó una selección representativa de la sociedad soriana, incluyendo "amas de casa, personas que trabajan en comercio, personas que están en el mundo de la cultura o que están en el servicio público o en el sector primario". Esta pluralidad es clave para crear una historia democrática y real.

Un legado para el futuro de Soria

Durante la presentación, el alcalde Carlos Martínez, en uno de sus últimos actos en el cargo, destacó que la cultura es un "pilar fundamental" del proyecto de ciudad. Subrayó que “Álbum de Soria” conecta el nuevo centro con los ciudadanos, permitiendo que la gente "entienda que el Centro Nacional de Fotografía es un proyecto suyo".

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, añadió que la iniciativa se alinea con la filosofía de "construir comunidad a través de la cultura". Afirmó que "una ciudad que que mira su pasado [...] es una ciudad más fuerte y más eficaz para mirar con esperanza hacia el futuro".

El proyecto nace sin fecha de caducidad. Todas las imágenes recopiladas pasarán a formar parte de la colección del CNF como un archivo fotográfico colectivo vivo y permanente. Mónica Carabias confirmó que este fondo estará accesible en la web y será central en futuras exposiciones, investigaciones y actividades, teniendo un papel protagonista cuando el centro inaugure de forma definitiva.