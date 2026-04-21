Sofía, autónoma en Soria: "Monté una empresa de servicios para mayores y me dijeron que no iba a ser rentable. Tuve que cerrar y ahora llevo un mes con una cafetería"

El ajetreo de la gran ciudad y la búsqueda de un ritmo de vida más humano han llevado a Sofía Fernández, una joven emprendedora madrileña, a dejar la capital para empezar de cero en la provincia de Soria. Tras dos años en la zona, ha inaugurado recientemente su propio negocio, 'Dulce Sofía', una churrería, heladería y cafetería ubicada en San Esteban de Gormaz, movida por el deseo de volver a los orígenes familiares y encontrar un nuevo rumbo lejos del asfalto.

El adiós a la vida urbana

La decisión de abandonar Madrid no fue impulsiva, sino el resultado de un creciente agotamiento con el estilo de vida de la capital. Sofía Fernández relata que estaba "un poquito cansada del ajetreo de la gran ciudad". Los dos motivos principales que la empujaron al cambio fueron "el ritmo frenético totalmente, y la impersonalidad de mucha gente" que caracteriza a las grandes urbes. "El no contacto con las personas, el todos somos uno más, un número, casi no te saludas", explica, fue lo que la convenció para buscar un entorno más cercano y personal.

El ritmo frenético y la impersonalidad de la gran ciudad es lo que me hizo cambiar" Sofía Fernández Emprendedora madrileña en San Esteban de Gormaz

Su viaje comenzó hace aproximadamente dos años, instalándose primero en Alcoba de la Torre, un pequeño pueblo soriano. Allí concibió su primer proyecto de emprendimiento: una empresa de servicios a domicilio para facilitar tareas como la limpieza o la compra a la población local, a menudo de edad avanzada. Sin embargo, la idea no prosperó como esperaba.

Un nuevo comienzo en San Esteban de Gormaz

Para este primer intento, Sofía contó con el asesoramiento del programa Impulsa Emprende de la Cámara de Comercio de Soria. Tras un estudio de viabilidad, le comunicaron con franqueza que el proyecto no era rentable "por mucho corazón que le quieras poner". Lejos de desanimarse, buscó trabajo y acumuló experiencia en un hotel de San Esteban y en la residencia de la Diputación en El Burgo de Osma, de la que guarda "un recuerdo entrañable".

Con una nueva perspectiva, decidió intentarlo de nuevo en San Esteban de Gormaz, una localidad más grande. De la mano de la Cámara de Comercio, desarrolló el plan de negocio para 'Dulce Sofía', que esta vez sí resultó ser viable. Tras meses de "trabajo duro, tanto físico como de papeleo", el establecimiento abrió sus puertas hace apenas un mes en una esquina de la Plaza Mayor del pueblo.

00:00 Volumen Cerrar Dulce Sofía abrió sus puertas hace un mes en el municipio soriano de San Esteban de Gormaz

La acogida ha superado todas sus expectativas. "Es muy, muy satisfactorio ver a la gente que entra en tu cafetería y le gusta tu café, le gusta el ambiente", afirma. La frase que más escucha es que "realmente se necesita", lo que le produce una "satisfacción enorme". Su negocio se ha convertido en algo más que una cafetería; es "casi un punto de referencia", un lugar de encuentro que combate la soledad y fomenta la conexión entre vecinos.

"En los pueblos hay infinidad de oportunidades"

Sofía Fernández se muestra crítica con el término 'España vaciada', que considera injusto. "Es una España malamente llamada vaciada, porque aquí hay muchas personas que residen y que viven y que hay infinidad de oportunidades", defiende con convicción. Aunque reconoce que el ritmo puede ser "un poquito más lento" a la hora de encontrar ciertos servicios, asegura que el cambio en la calidad de vida lo compensa todo.

En las zonas rurales hay muchísimas oportunidades y la calidad de vida es impresionante" Sofía Fernández Emprendedora madrileña en San Esteban de Gormaz

Desde su nueva vida, anima sin dudarlo a otras personas y familias a dar el paso. "Que de verdad, de verdad hay muchísima oportunidad para familias, veniros a las zonas rurales", insiste, destacando la cálida acogida de la gente. Su experiencia demuestra que el medio rural no solo ofrece un cambio de vida, sino también un terreno fértil para el emprendimiento de éxito.

El negocio de Sofía, además, rompe con la estacionalidad al ofrecer tanto churros como helados durante todo el año, adaptándose a los gustos de una clientela que ya ha hecho de 'Dulce Sofía' un punto de encuentro indispensable en el casco histórico de San Esteban de Gormaz.