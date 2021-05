Sánchez inaugura mañana en Soria la feria Presura, cumbre sobre el reto demográfico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta para el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, entre otras personalidades, participan mañana viernes, 28 de mayo, en Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, que convierte Soria en el escenario de una ‘cumbre’ del más alto nivel sobre el reto Demográfico.

El acto, que comienza a las 10 horas, será presencial, con aforo limitado, y también contará con la presencia de dos presidentas, un presidente y un vicepresidente de Gobiernos regionales (Navarra, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha), portavoces parlamentarios de varios partidos, alcaldes y presidentes de Diputación.

Esta edición de Presura, la cuarta, se ha tenido que adaptar a las circunstancias derivadas de la pandemia. “En las ediciones anteriores, el evento duraba tres días, con expositores del mundo rural y con más de 5.000 personas visitando el recinto ferial”, rememora el director de Comunicación de Presura, Roberto Ortega.

Este año, por el contrario, es un acto sin público, solo con los ponentes y unos pocos invitados. “Presura se ha convertido en una ‘cumbre’ del máximo nivel, de la que nos encantaría que saliera algún tipo de compromiso por el medio rural de España. Llevamos años reclamando un pacto de Estado sobre el reto Demográfico. Se lo volveremos a recordar a nuestros invitados y también insistiremos en que los fondos de recuperación de la crisis tengan en primer plano al medio rural”, comenta Ortega. (pasa a la siguiente página).

Ruralizar las Leyes. Una cuestión de Justicia.

Además, en Presura se presentarán las primeras conclusiones de los trabajos llevados a cabo por el G100 para poner en marcha en España un Mecanismo Rural de Garantía (Rural Proofing, en inglés). Con el título ‘Ruralizar las leyes. Una cuestión de Justicia’, se dará a conocer un documento con las primeras conclusiones. “No solo es posible, si no absolutamente necesario establecer un mecanismo que revise la legislación que se aprueba para que no perjudique al medio rural. Algunas leyes se hacen solo desde una perspectiva urbana y no contemplan las circunstancias especiales de los pueblos. Eso es lo que evitaría el Mecanismo Rural de Garantía, que ya funciona en otros países de Europa”, señala Ortega.

El documento ‘Ruralizar las leyes. Una cuestión de Justicia’ pone ejemplo de algunos de estos casos y apunta más de 60 propuestas para conseguir una legislación más justa para el medio rural. Este informe ha sido el resultado del trabajo en los últimos meses del G100, un grupo de 50 mujeres y 50 hombres de diversa procedencia geográfica y profesional, convocados por El Hueco, la entidad que organiza Presura. El proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra.

Rural Car

En Presura también se presentará Rural Car, una aplicación móvil que tiene como objetivo ayudar a solucionar los problemas de movilidad en el medio rural.

Retransmisión online

Presura podrá seguirse online en Youtube (https://www.youtube.com/channel/UChwXXVrZR32tyqBJab7Q5Ig) o en www.presura.tv