El PP de Soria critica la renuncia de siete mujeres para hacer alcalde al senador Javier Antón

El Partido Popular ha criticado con dureza el proceso de nombramiento de Javier Antón como nuevo alcalde de Soria, que ha requerido la renuncia de doce personas de la lista socialista, entre ellas siete mujeres y cinco hombres. La formación considera "lamentable" esta situación y la achaca a los "enfrentamientos internos" que, a su juicio, existen en el PSOE. Desde el grupo popular manifiestan su extrañeza por el hecho de que "de 12 concejales, nadie sirva para alcalde".

Renuncias en clave feminista

El Partido Popular ha puesto un énfasis especial en la renuncia de las siete mujeres a la alcaldía, cuestionando el compromiso de los socialistas con la igualdad. "¿Dónde está el principio de igualdad y dónde está cuando quieren ellas ser iguales? Renunciando a esa igualdad", ha cuestionado un portavoz, quien ha sugerido con ironía que el asunto se trate en el próximo Consejo Municipal de la Mujer.

Siete mujeres renuncian a ser alcaldesas de esta cantidad" Saturnino de Gregorio Concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria

El grupo popular ha recordado un episodio anterior en el que el PSOE rompió la "unidad y el consenso" en materia de feminismo al presentar una moción propia sobre la mujer, en lugar de adherirse a la declaración institucional de la FEMP. Para el PP, las renuncias actuales son otra muestra de esta contradicción: "cuando la tienen, ¿qué hacen? ¿Renuncian a ella?".

El concejal popular Saturnino de Gregorio ha criticado que el nombramiento de Antón como alcalde de Soria suponga la renuncia a la Alcaldía de todos los concejales

Un alcalde a tiempo parcial

Otro de los principales puntos de crítica es la dualidad de cargos de Javier Antón, que compaginará la alcaldía con su escaño de senador. El PP ha señalado la "incoherencia" de dirigentes del PSOE como Óscar Puente y Ana Redondo, quienes en el pasado criticaron la compatibilidad del cargo del alcalde de Valladolid con su puesto en el Senado, un caso que consideran idéntico.

El grupo popular sostiene que si Soria ya tenía "un alcalde a media jornada", en referencia a su anterior cargo como secretario autonómico del partido, ahora la situación empeora. "Ahora vamos a tener un alcalde al 25% o menos", afirman, cuestionando dónde va a estar Antón, dado que el teniente de alcalde, Luis Rey, también es diputado en el Congreso de los Diputados.

Enfrentamientos internos en el PSOE

Finalmente, el PP se muestra convencido de que todo el proceso de sucesión desvela profundos enfrentamientos internos en el PSOE. Contrastan esta situación con la suya propia, asegurando que su futuro candidato saldrá de entre los concejales que hay actualmente en su bancada, sin necesidad de "tirar del número 14 o 16 o veintiuno de la lista para subirlo al número 1".

Soria Ya habla de "dedazo"

Soria Ya por su parte ha acusado de "dedazo" a Carlos Martínez por la elección de Antón, cómo también lo fue la suya propia como secretario autonómico del PSOE.

La formación sorianista se pregunta cómo es posible que ninguno de los concejales socialistas pueda asumir el cargo sin tener que hacer doce renuncias. Soria Ya cuestiona también que Antón pretenda mantener su escaño de senador.

Los sorianistas advierten que el futuro alcalde no ha sido elegido por los sorianos y exigen explicaciones del grupo municipal socialista.