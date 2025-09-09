Monseñor Martínez Varea subraya la reinserción laboral y el cuidado del planeta del proyecto Moda RE de Cáritas que inaugura nueva tienda en Soria

El Obispo Don Abilio Martínez Varea, ha bendecido hoy las nuevas instalaciones de la tienda Moda Re de Cáritas que se han trasladado a la calle San Juan de Rabanera de la capital soriana duplicando la superficie de tienda y almacén. Don Abilio ha subrayado que detrás de este proyecto de Granito de Tela está la iglesia diocesana. “Tal vez se conozca menos la dimensión caritativa de la iglesia”, ha señalado el prelado que ha felicitado a todos los que hacen posible este proyecto de economía social que contribuye a cuidar el planeta y a ocuparse de los que más lo necesitan.

Monseñor Martínez Varea ha tenido palabras de agradecimiento para quienes donan la ropa que no van a utilizar y hacen uso de los contenedores rojos de Cáritas, a quienes trabajan en este proyecto y a los que adquieren las prendas. “Todos contribuimos a que el planeta sufra menos y a que pueda haber personas que se benefician de todo esto a través de unos puestos de trabajo que les permite mantener una vida personal, familiar y social”, ha destacado el obispo.

Don Abilio Martínez ha bendecido las nuevas instalaciones deseando la buena marcha de esta tienda Moda Re.

El delegado de Cáritas Diocesana de Osma Soria, Ricardo Martínez, ha subrayado los cambios positivos que supone este traslado ya que aumenta la capacidad expositiva de la tienda pero también del almacén. Martínez ha añadido que el proyecto de Granito de Tela permite también “generar empleo de calidad y acompañar a las personas en riesgo de exclusión en su formación laboral y en su integración en la sociedad”.

Ricardo Martínez ha subrayado la importancia de donar la ropa y todas las prendas que ya no usamos posibilitando que siga adelante este proyecto de economía circular.

En el proyecto diocesano Granito de tela trabajan nueve personas, tres de ellas en la estructura, dos en tienda y un técnico que acompaña y tutela y otras seis personas pertenecen al grupo de inserción social que va rotando hasta integrarse en el mercado laboral.