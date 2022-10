Integrar a las mujeres ciegas que residen en el medio rural, objetivo del acuerdo entre ONCE y Diputación

Integrar a las mujeres ciegas o con discapacidad visual que residen en el medio rural de la provincia de Soria es el objetivo del acuerdo firmado entre la ONCE y la Diputación de Soria.

Benito Serrano Mata, presidente de la Diputación Provincial de Soria, e Ismael Pérez Blanco, delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, han rubricado hoy dicho acuerdo en la sede de la ONCE en Soria, por el que ambas entidades impulsarán el avance en el proceso de plena integración en la sociedad de las mujeres afiliadas a la ONCE que residen en el medio rural de Soria, dentro del Proyecto ‘Autonomía personal y apoyo al empleo para mujeres afiliadas a la ONCE del medio rural de Soria 2022. En este acto han estado acompañados por la directora de ONCE en Soria, Leire Cayero, y la diputada de Acción Social, Eva Muñoz.

Las personas que quieran acceder al programa deberán ser residentes en.En el medio rural de la provincia de Soria y afiliadas a la ONCE. Se contempla la atención a mujeres que viven en el medio rural de Soria, y que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Los municipios en los que se va a desarrollar el proyecto son Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Covaleda, Cuevas de Soria, Duruelo de la Sierra, Morón de Almazán, Navaleno, Ólvega, Recuerda, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe y Vinuesa.

Entre los objetivos del acuerdo está el apoyo al bienestar social, un servicio de atención personal dirigido a facilitar la integración y normalización de las personas con discapacidad visual, mediante la intervención en las situaciones de malestar o exclusión social que pudieran derivarse de su discapacidad, posibilitando su promoción personal, potenciando sus capacidades y las de su familia, y promoviendo el acceso a los recursos sociales y bienes que precisen.

Mediante el Servicio de Rehabilitación de la ONCE se proporcionará a las personas con discapacidad visual las técnicas, estrategias y recursos que les permitan realizar las actividades cotidianas. En materia de Tecnologías de la información y de la comunicación, se fomentará que puedan acceder a la información facilitando el conocimiento y uso de los dispositivos adaptados o de las aplicaciones de accesibilidad a la tecnología que posibilitan la comunicación y el acceso a la información.

Además, la ONCE dará apoyo psicosocial a las personas afiliadas y a sus familias en el camino de adaptación a la ceguera y la discapacidad visual. Y se ofrecerá apoyo al empleo y atención educativa. El ocio también tiene cabida en el acuerdo, proporcionando a la persona ciega información y asesoramiento sobre actividades acordes a su situación visual.

Tras la firma del acuerdo, el presidente de la Diputación ha conocido de primera mano la labor de la ONCE en Soria, durante un recorrido en el que ha visitado una exposición de material tiflotécnico, utilizado por las personas ciegas para manejar las nuevas Tecnologías en diferentes campos de la vida diaria. Además, se le ha explicado la labor de la ONCE en materia educativa, así como en la rehabilitación de aquellas personas que pierden la vista para que puedan llevar una vida totalmente normal.

La ONCE en Soria

Soria cuenta con 104 personas afiliadas a la ONCE. De ellas, 54 viven en la capital soriana, y el resto en la provincial. Un total de 54 son hombres y 50 mujeres. Para proveerlas de los servicios que la ONCE pone a su disposición, la Organización cuenta con un equipo técnico compuesto por un maestro, un instructor tiflotécnico, una trabajadora social, un técnico de rehabilitación, una psicóloga, un técnico de empleo y una animadora sociocultural.

Además, hay que señalar la labor del equipo de mediadores de la Fundación ONCE de Ayuda a las Personas con Sordoceguera (FOAPS), que hace posible la comunicación con las personas sordociegas.

Soria cuenta con siete estudiantes ciegos o con discapacidad visual, dos en la capital y cinco en el resto de provincia; tres de ellos son ciegos totales. También cuenta con un elevado número de pensionistas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La Agencia de la ONCE en Soria tiene 30 vendedores en toda la provincia, de los que 18 ejercen su labor en la capital. Para la gestión de la venta de productos de juego responsable cuenta con el equipo de ventas, compuesto por una gestora y una promotora comercial.