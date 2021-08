De Gregorio habla de "mano negra" en la decisión de Génova y defiende la unidad y fortaleza de su equipo

La presidenta del PP de Soria, Yolanda de Gregorio, no quiere polemizar sobre la decisión de la dirección nacional de Génova que tumba la junta directiva que se impulsó en febrero de 2020 y por lo tanto anula todos los nombramientos y deja la junta directiva tal y cómo estaba en aquel momento. De Gregorio no obstante sí se pronuncia sobre el momento en el que se ha producido esta decisión, un año y medio después y a las puertas del congreso y habla de "mano negra". De Gregorio llama la atención sobre los tiempos y no cree que sea casualidad que esta resolución se conozca 18 meses después.

La presidenta provincial acusa a quienes promovieron esta solicitud de amparo de "incongruencia total" puesto que acudieron a las reuniones convocadas del comité de dirección. También advierte que ha habido defectos de forma dado que en la tramitación de la solicitud de amparo "una persona firmaba en nombre del resto sin tener poder de representación que no constaba en el expediente".

De Gregorio defiende al equipo que lidera, asegura que es un equipo fuerte y arremete contra quienes buscan la confrontación a los que acusa de "vivir de la política y no de su trabajo".

Benito Serrano no descarta presentar candidatura al congreso provincial del PP. Asegura que está dispuesto a dar un paso al frente buscando la unidad y que así se lo han solicitado muchos afiliados.

Serrano insiste en que los afiliados demandan que acaben las confrontaciones y se busque la necesaria unidad que aglutine todas las sensibilidades.

El presidente de la diputación asegura que no ha puesto condición alguna para presentar candidatura y reitera que su único objetivo es la unidad y si hay alguien que logra una lista única la apoyará.

Una decisión que cuenta con el apoyo de la actual presidenta, Yolanda de Gregorio, que ve con buenos ojos que Serrano pueda presentar candidatura.