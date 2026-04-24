La Fundación Pedro Navalpotro cumple 20 años: la misión de devolver a la vida lo recibido a través del agua

La Fundación Pedro Navalpotro celebra sus primeras dos décadas de vida con la vista puesta en el futuro y la satisfacción de haber consolidado su misión: devolver parte de lo que la vida les ha otorgado para mejorar la de otros a través del agua. Este fue el impulso personal que llevó al empresario Pedro Navalpotro y a su mujer, Carmen, a crear una institución que, 20 años después, sigue plenamente vigente.

'El objetivo sigue siendo el mismo', afirma Javier Gil, director de la fundación. Aunque la idea inicial era clara, Gil reconoce que al principio no sabían 'cómo llevarla adelante'. Tras 20 años de aprendizaje, basados en 'nuestros propios errores y nuestros aciertos', considera que han logrado materializar con éxito la 'idea tan bonita que tenían los fundadores' y han conseguido 'cosas realmente importantes'.

Dos décadas de impacto

El balance de estas dos décadas es, en palabras de Gil, 'muy positivo'. Con casi 200 intervenciones realizadas, resulta 'muy difícil destacar ninguna'. Sin embargo, recuerda con especial cariño los proyectos que benefician a los niños, priorizando actuaciones en escuelas, internados, hospitales y centros de salud, donde el número de beneficiarios 'directos como indirectos son muchísimos'.

No todos los proyectos han podido ejecutarse, a veces por los recursos limitados de la fundación, que se nutre exclusivamente de las aportaciones de sus fundadores, y otras por la situación sociopolítica de los países de destino. Gil lamenta que propuestas 'muy atractivas y necesarias sobre el papel' finalmente no se puedan 'ejecutar con ciertas garantías'.

Más allá de los pozos

Aunque la imagen más reconocible de la fundación es la construcción de pozos y sistemas de riego, su labor es mucho más amplia. La institución es 'muy sensible a cualquier catástrofe o situaciones de necesidad, incluso en nuestro propio país', colaborando con entidades como Cáritas, Cruz Roja o Manos Unidas y ayudando a damnificados.

La sensibilización es otro pilar fundamental. La fundación promueve activamente el uso responsable del agua, especialmente entre los menores, a través de un concurso anual de dibujo en Almazán y Soria, la edición de cuentos y el patrocinio de conferencias y exposiciones. 'Ponemos nuestro granito de arena en mejorar las cosas en este sentido', señala Gil.

Somos más de hacer y muy poco de contarlo" Javier Gil Director de la Fundación Pedro Navalpotro

Un modelo basado en la confianza y el futuro

Uno de los principales logros de la fundación es el alto porcentaje de fondos que llega directamente a los proyectos. Esto se debe a una selección muy estricta de las ONGs colaboradoras y a que, salvo excepciones, 'los proyectos se abonan cuando han finalizado y se ha justificado debidamente su correcta ejecución'.

A lo largo de estos 20 años, la Fundación Pedro Navalpotro ha llevado a cabo más de 200 actuaciones con la única aportación de sus fundadores

Para la fundación es 'fundamental conocer cómo se va a gestionar el proyecto una vez que se ha ejecutado'. Por ello, valoran como 'cuestión prioritaria la implicación de la comunidad local, que sienta el proyecto como suyo'. Según Gil, esto garantiza que la infraestructura 'se va a cuidar y se va a mantener como es debido', asegurando su continuidad.

El patronato de la fundación es otro de los grandes orgullos de Pedro Navalpotro y Carmen. 'Aunque suene extraño, desde un principio somos los mismos', explica Gil, a excepción de un patrono fallecido. El 21 de abril de 2006 se firmó la escritura de constitución y, 20 años después, el equipo original sigue al frente, trabajando de forma 'desinteresada'.

Para conmemorar el 20 aniversario, se han organizado varios actos, como la inauguración de un mural de cerámica en Almazán o la exposición ‘Agua tinta’ que se muestra en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia de Soria. Este sábado se celebrará un evento para 'dar a conocer la actividad de la fundación' y 'reconocer la labor' de las ONGs con las que trabajan. 'Somos más de hacer y muy poco de contarlo, pero creemos que al cumplir 20 años era el momento de hacer una excepción', confiesa el director.

Pedro Navalpotro y su mujer Carmen han inaugurado un mural en homenaje a la cerámica de Almazán en el marco de este XX Aniversario

De cara al futuro, Javier Gil se muestra optimista. 'La ilusión sigue intacta', asegura. Con cerca de 200 proyectos ejecutados, más de 300.000 beneficiarios directos y un millón y medio de indirectos, los resultados les indican que están 'en el camino correcto y nos empuja a seguir adelante con todo lo que hemos hecho hasta ahora'.