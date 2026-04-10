"Fíense de nosotros": la Iglesia de Soria reivindica su transparencia en la gestión de los fondos de la Renta

Soria se sitúa muy por encima de la media nacional en lo que respecta a la asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica. Durante la última campaña de la declaración de la renta, se registraron casi 23.000 declaraciones con la casilla de la Iglesia marcada, lo que supone un 41% del total frente al 30% de la media española. Según el administrador diocesano de Osma-Soria, Gabriel Ángel Rodríguez, este dato refleja la confianza de los sorianos en la labor que desarrolla la institución.

Sostén para una diócesis rural y dispersa

Gracias a este gesto solidario, la diócesis puede continuar su acción caritativa y social, canalizada principalmente a través de Cáritas diocesana y las distintas agrupaciones parroquiales. Recientemente, se ha puesto en marcha el Centro Jubilar San saturio, un proyecto nacido del Año Jubilar de la Esperanza para atender "vulnerabilidades especiales, más escondidas o no tan reconocidas por la sociedad", según ha explicado Rodríguez.

Además de la tarea asistencial, estos fondos son cruciales para el sostenimiento de los sacerdotes, la vida de las parroquias, la presencia en la educación y el cuidado del patrimonio. La diócesis gestiona casi 1.000 inmuebles, entre iglesias y ermitas, una labor para la que Rodríguez agradece la colaboración de administraciones, fieles y "personas que no manifiestan una fe expresa, pero que sí reconocen la tarea que desempeña la diócesis".

Un ejercicio de libertad y confianza

Ante quienes todavía dudan si marcar la casilla, Gabriel Ángel Rodríguez lanza un mensaje de confianza. "Habitualmente hacemos las cosas bien, y sobre todo en el tema de la gestión económica, creo que damos muestras de que lo de la transparencia, al menos en la Iglesia, nos lo estamos tomando muy en serio", ha afirmado.

Damos muestras de que lo de la transparencia, al menos en la iglesia, nos lo estamos tomando muy en serio" Gabriel Ángel Rodríguez Administrador diocesano de Osma Soria

Gabriel Ángel Rodríguez es el administrador diocesano de Osma-Soria

Rodríguez ha subrayado que esta política de transparencia es una bandera para la Conferencia Episcopal, las diócesis y las parroquias. Además, ha recordado que marcar la casilla es un ejercicio de libertad que permite al contribuyente decidir el destino de una parte de sus impuestos. "Tenemos la posibilidad de que el 1,4% de nuestros impuestos vaya a lo que cada uno quiere, no en manos del Estado", ha señalado.

El reto de la despoblación

El administrador diocesano también ha puesto de manifiesto las dificultades que implican la despoblación y la dispersión de las parroquias en Soria, donde es "más complicado llegar a todo lo que quisiéramos". En este contexto, ha destacado el papel creciente de los "laicos comprometidos que se ofrecen a colaborar con sus respectivos párrocos" para poder realizar celebraciones dominicales en los pueblos más pequeños.

Esta situación se hace especialmente visible en periodos como la Semana Santa, cuando la población de la provincia aumenta extraordinariamente. Muchos visitantes esperan encontrar un párroco en cada localidad, pero la realidad es que para los sacerdotes es "físicamente imposible" cubrir toda la demanda, lo que a veces genera incomprensión.

Finalmente, Rodríguez ha recordado la importancia de comunicar a los gestores o terceras personas que realizan la declaración la voluntad de marcar la doble X solidaria. Ha insistido en que es un gesto que no cuesta nada y que evita que los fondos acaben en las arcas generales del Estado, como ocurre con millones de euros que cada año se quedan sin asignar en España.