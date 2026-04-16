La Diócesis de Osma-Soria se inspira en San Pedro de Osma para recomenzar

La Diócesis de Osma-Soria ha presentado un año conmemorativo dedicado a la figura de San Pedro de Osma, su restaurador. El administrador diocesano, Gabriel Ángel Rodríguez, ha explicado que no se trata de una simple efeméride, sino de “una nueva oportunidad para que nuestra iglesia vuelva a lo esencial, y así poder recomenzar”. El lema que articulará todas las iniciativas es claro: “Volver al evangelio para recomenzar”.

La iniciativa arranca con una carta pastoral del propio Rodríguez que “pretende interpretar el presente a la luz de esa historia”. La misiva, según ha detallado, pone nombre a la situación actual de la diócesis, marcada por la despoblación, el envejecimiento, la secularización y “cierto cansancio en la vida pastoral”, pero a la vez subraya que, en medio de estas dificultades, “sigue habiendo vida real, compromiso y fe”.

El futuro no está cerrado y que incluso en medio de nuestras limitaciones como diócesis, hay motivos reales para mirar hacia adelante con confianza” Gabriel Ángel Rodríguez Administrador diocesano de Osma-Soria

La idea central, ha insistido el administrador diocesano, es “no esperar a tener más medios, sino recomenzar desde lo que ya existe”. Este mensaje de esperanza es el eje del aniversario, pues, en sus palabras, “cuando se vuelve a lo esencial, es decir, a la fe vivida, a la comunidad y a lo concreto, siempre es posible recomenzar”.

Cuatro ejes para un año conmemorativo

El programa se articula en cuatro grandes líneas: cultura, música, formación y experiencia vivida. La principal propuesta cultural será la exposición 'Petrus Episcopus Oxomensis, Pedro Obispo de Osma', que se celebrará en la Catedral del Burgo de Osma entre julio y octubre con acceso gratuito. La muestra reunirá esculturas, pinturas, códices y manuscritos, muchos de ellos pertenecientes a la propia catedral.

La segunda línea es una propuesta musical bajo el título ‘Eclesia resurgence’, a cargo del coro soriano Proyecto di Dascalía. Rodríguez ha matizado que no se tratará de “simples conciertos”, sino de un “recorrido sonoro” por la liturgia de la época, con especial protagonismo del canto gregoriano. Los conciertos tendrán lugar en Soria (22 de julio), Ólvega (29 de julio) y El Burgo de Osma (2 de agosto).

A San Pedro de Osma se le atribuye la restauración material y espiritual de la Diócesis de Osma-Soria

El tercer eje es un ciclo de conferencias impartido por el profesor Jesús Alonso Romero, experto en la figura del santo. Las ponencias, que tendrán lugar en Soria (21 de mayo) y El Burgo de Osma (3 de agosto), buscan dar profundidad histórica al aniversario, explicando el contexto de la Reconquista y la transformación cultural y religiosa de Castilla en los siglos XI y XII.

Finalmente, la cuarta línea es una “experiencia vivida”: una peregrinación de jóvenes que se desarrollará del 2 al 8 de julio. El recorrido partirá de Soria y, tras pasar por lugares como Santo Domingo de Silos y Caleruega, culminará en el sepulcro de San Pedro de Osma. Para Rodríguez, esta es la iniciativa que mejor traduce el lema del año: “recomenzar caminando”.

Signos de esperanza en tiempos de cambio

Rodríguez ha establecido un paralelismo entre la época de San Pedro de Osma y la actual, definiendo ambas como “tiempos de transición”. Frente a los desafíos actuales, ha destacado un “renovado interés” por la fe, especialmente entre los jóvenes, un fenómeno que, aunque “discreto”, considera “significativo”.

Este acercamiento, ha afirmado, “rompe una secuencia que parecía de alejamiento paulatino y constante de los jóvenes de la vida de la iglesia”. Como ejemplos, ha mencionado el “gran número de de jóvenes” que participaron en las procesiones de la última Semana Santa y el “extraordinario respeto” que observó en las calles, así como el hecho de que cada vez hay “menos complejo a expresar la religiosidad”.

Siete meses de sede vacante y la falta de vocaciones

La diócesis afronta este aniversario en una situación de sede vacante desde hace casi siete meses. Gabriel Ángel Rodríguez ha confiado en que se nombre un nuevo obispo en verano, explicando que el proceso se ha visto ralentizado por factores como el cambio de Nuncio y la existencia de una docena de diócesis en España pendientes de nombramiento.

Sobre la falta de vocaciones, el administrador ha expresado una “preocupación serena”. Aunque los cuatro seminaristas actuales son insuficientes para el relevo generacional, ha querido poner en valor la “ayuda extraordinaria” de los laicos. Ha destacado la labor de entre 60 y 70 fieles que dirigen celebraciones dominicales en parroquias pequeñas donde el sacerdote no puede llegar, para que “el domingo no pase desapercibido”.

Este compromiso es fundamental en un territorio con 90.000 habitantes muy dispersos. Rodríguez ha sido tajante al respecto: “Un sacerdote en una parroquia solo no puede hacer nada”. Por ello, ha agradecido la corresponsabilidad de los laicos en tareas como los servicios de Cáritas, la catequesis o la visita a los enfermos.