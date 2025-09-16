Detenido por posible conducción temeraria el conductor del camión que volcó en la A-2 en Soria y obligó a cortar la autovía durante horas

El accidente provocó el corte durante horas de la autovía A-2 en sentido Zaragoza a la altura de Arcos de Jalón en Soria

La Guardia Civil ha detenido al conductor del camión que provocó un accidente de circulación en la A-2 en Arcos de Jalón (Soria) que se saldó con dos heridos de gravedad.

El siniestro ocurrió a mediodía de ayer cuando volcó sobre la calzada un vehículo especial que transportaba vigas de hormigón. Muchas de ellas cayeron sobre la carretera pero una impactó contra un turismo cuyos ocupantes sufrieron heridas de gravedad.

Uno de los heridos fue trasladado en helicóptero al hospital Miguel Servet de Zaragoza y el segundo de los heridos evacuado en ambulancia al Hospital de Guadalajara.

Ambos quedaron atrapados en el interior del turismo y fue necesaria la intervención de los bomberos de la Diputación de Soria para llevar a cabo las labores de excarcelación.

El vuelco del camión provocó que las vigas de hormigón quedaran esparcidas por la calzada lo que obligó a cortar la circulación de la autovía primero en ambos sentidos y posteriormente se despejó uno de los carriles en sentido Madrid.

Dado el volumen de vehículos que transitan por esta autovía fue necesario embolsar los camiones en Guadalajara y establecer desvíos alternativos en sentido Zaragoza.

La circulación en la autovía A-2 no se normalizó hasta las diez de la noche de ayer después de haber retirado los restos del accidente.

La Guardia Civil ha detenido al conductor del vehículo articulado por un presunto delito de conducción temeraria.