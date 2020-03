Brezmes es "escéptico" ante los motivos del grupo inversor para desmarcarse de la compra de Aleia

La titularidad de una patente holandesa ha frustado la compra de Aleia Roses por JB Capital Markets, un grupo inversor dirigido por Javier Botín. La lectura pormenorizada del acuerdo que debía firmarse ayer domingo desveló la presencia de esta patente lo que ha provocado que este grupo inversor se desmarque ante posibles problemas económicos. Ahora habrá que esperar a la resolución judicial.

La noticia ha sentado como un jarro de agua fría entre los trabajadores de la planta y los sindicatos que denuncian la falta de información y son escépticos ante las explicaciones sobre la retirada de la oferta. Miguel Brezmes, responsable de industria de CCOO, considera que "estos grupos inversores están acostumbrados a hacer este tipo de compras e imagino que habrían tenido en cuenta el tema de las patentes antes de depositar un millón de euros"·. Brezmes duda de los verdaderos motivos y advierte que "cuando menos merecemos que se nos diga la verdad".

Brezmes confía en que el administrador concursal siga trabajando bien por tratar de reconducir la venta o por buscar nuevos inversores que den estabilidad a la planta de rosas. El responsable sindical cree que la administración concursal tiene la obligación de "velar por la unidad productiva y los puestos de trabajo y seguir trabajando para volver a conseguir algún socio inversor que se pueda hacer cargo y garantice la viabilidad".

Los sindicatos lamentan no haber sido informados de los motivos de la ruptura y por lo tanto no pueden valorar si existe espacio para la esperanza de que la compra del grupo de Botin pueda llevarse a cabo. "No sabemos si ha sido una ruptura, si se puede reconsiderar o si ha sido una estrategia para rebajar el precio de la adquisición", lamenta el responsable de industria del sindicato quien critica la falta de "sensibilidad" con el territorio y con los trabajadores.

Hoy la dirección de recursos humanos reunirá a la plantilla para tratar de calmar los ánimos de los trabajadores.