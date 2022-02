ASAJA Soria muestra su preocupación por la ausencia de precipitaciones

La sequía persistente de este comienzo de año está empezando a preocupar y mucho al sector agrícola que ve con preocupación que en un horizonte cercano tampoco se atisban precipitaciones que vayan a poner fin a la situación actual. José Ignacio Marcos, técnico de Asaja "En Soria aún estamos a tiempo, en las zonas mas tempranas como las sur ya debería ir más adelantado y los cultivos ya están sufriendo, si lloviese pronto aún tendrían tiempo de recuperar, si no, imposible. En el resto de la provincia estamos a tiempo, pero ves la previsión del tiempo y en los próximos 15 días no dan nada de agua".

José Ignacio Marcos, técnico de Asaja advertía hoy en Cope Soria de este tiempo inusual. "En todo enero y febrero han caído 4 o 5 litros, es muy raro y extraño, temperaturas muy bajas por la noche y por el día muy altas con un contraste térmico brutal".

El campo soriano de momento aguanta ya que en su mayoría son cultivos de secano si bien preocupa que la situación no cambie. José Ignacio Marcos cree que las zonas más tempranas de la provincia son las que más pueden sufrir si no llueve en los próximos días. "Es una época en la que el cereal está aguantando como puede porque no necesita un consumo muy alto de agua, pero si sigue así, alarga el día y las temperaturas suben poco a poco la cosa se va a poner sería si no llueve y sigue todo así".

El técnico de Asaja añadía que esta sequía está provocando que muchos agricultores se están planteando si echar o no fertilizantes ante el riesgo de que no se produzcan precipitaciones.