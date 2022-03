Rumbo a la frontera entre Polonia y Ucrania 4 veteranos del Rugby Ingenieros Soria

En la tarde noche de este 14 de Marzo han partido hacia la frontera de Polonia con Ucrania 4 veteranos del Club Rugby Ingenieros Soria. Lo han hecho en 2 furgonetas cuyos costes han sido cubiertos por numerosas donaciones.

No van solos, con ellos kilos de solidaridad en forma de materiales necesarios en la zona, la gran mayoría destinados a bebés como pañales, leche en polvo, etc. La idea es no volver solos tampoco ya que traerán consigo todas las personas que puedan, muchas de ellas familiares de residentes en nuestra provincia.

Las donaciones de material han llegado desde el propio club (donando todas las ganancias de la lotería de Navidad), de los propios miembros del Ingenieros, de los veteranos, de otros clubs de rugby y de donantes anónimos de gran parte del país.

En su recorrido les esperan otros clubs de rugby del panorama nacional que les daran soporte al paso de la caravana por sus localidades.

La solidaridad soriana con Ucrania llega desde el deporte también, desde el Rugby, desde los veteranos. Buen viaje y ánimo!