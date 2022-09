El C.D.Sampedrana no competirá en la liga provincial de aficionados.

La Sampedrana en un comunicado ha informado que no competirá en la liga provincial esta temporada. Tras 9 años llevando el fútbol hasta San Pedro Manrique, la despoblación, la falta de jugadores y numerosas bajas de la plantilla del año pasado han hecho que el equipo no pueda salir a competir este año.

El mensaje de SOS que se lanzó a traves de redes sociales y medios de comunicación hizo que varios jugadores se pusiesen en contacto pero sin garantizar el 100 x 100 de disponibilidad. La despoblación también afecta al mundo del deporte y por consiguiente a la vida de un pueblo y en este caso, lamentablemente, los vecinos y vecinas de San Pedro Manrique no podrán disfrutar de su equipo esta temporada.

Este es el comunicado del club:

Con todo el dolor de nuestro corazón les comunicamos que este año nuestro equipo no competirá en la liga provincial de aficionados.



A finales de la temporada pasada, una gran parte de la plantilla y el entrenador, nos comunicaba que no continuarían la próxima temporada. Pilares importantes del club.



Después de más de mes y medio, buscando gente tanto para la plantilla como para el cuerpo técnico (entrenador,…), nos encontramos a falta de 6 días del inicio de la competición, con 14 fichas, de las cuales, solo 5 del pueblo, y sin entrenador. Es decir, sin una base solvente que nos permita competir fin de semana a fin de semana en una liga tan comprometida como la actual provincial, en la cual se juegan 42-46 partidos entre liga y copa.



Hace unos días, todo se agitó, salió en diversas redes y medios, y es cierto que ha habido gente que se ha puesto en contacto (gracias a todos ellos), pero no nos garantiza por falta de tiempo que el proyecto salga en condiciones para competir y para que acabe la temporada.



Han sido 9 años de grandes logros, algún que otro momento malo, pero sobre todo creemos que hemos hecho un gran ejercicio de supervivencia, unión y compromiso con nuestro pueblo y su escudo.



Creemos que estamos en un periodo de transición, y que para volver a formar una generación como la que hemos tenido, es necesario parar un año e intentar desde ya formar un grupo para salir a competir el próximo año.



Muchas gracias por todo el apoyo de todos estos años. Es un hasta pronto…



Aupa sampedrana!!!



Junta directiva CD Sampedrana