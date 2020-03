La directora de Foes habla en Cope Soria de la escasa repercusión del coronavirus en las empresas sorianas

La economía soriana no se ha resentido por el momento a consecuencia del coronavirus. La actividad se mantiene dentro de la normalidad en las empresas, también en aquellos sectores especialmente afectados por el parón productivo de China como es la automoción. "La realidad es que a día de hoy no tenemos conocimiento de que las empresas sorianas se estén viendo afectados por el coronavirus", explica la directora de Foes, Mari Ángeles Fernández, quien explica que se mantienen "alertas y expectantes pero no hay incidencias ni en producción ni en pedidos ni tampoco en la recepción de materias primas de países afectados". Fernández asegura que el contacto es continuo con el empresariado soriano y en especial con uno de los sectores que se podrían ver más afectados como es el de automoción y "hoy por hoy hay normalidad absoluta".

Tampoco se ha notado en las agencias de viajes que hasta la fecha han registrado pocas cancelaciones aunque los clientes sí están expectantes ante lo que pudiera ocurrir en las próximas semanas. Foes asegura que estamos en un sector muy sensible pero en la provincia "nos dicen que las cancelaciones son mínimas e incluso se mantienen viajes a países donde no se recomienda viajar".

De seguir aumentando los casos en España y la alerta internacional, no se descarta que pudiera afectar a la producción de las empresas sorianas que trabajan ya en protocolos ante lo que pudiera venir en los próximos meses. La directora de Foes explica que las empresas trasladan que están realizando más reuniones "trabajando en protocolos de cara a futuros escenarios", pero insiste en la "absoluta normalidad" en estos momentos.

Foes asesora además a las empresas sobre los protocolos a tener en cuenta y les aconseja nombrar un coordinador que sea quien canalice la información en torno al coronavirus.