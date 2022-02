Cuatro puntos menos en Segovia que en 2019, según el avance de participación de las 14:30

EL dato de participación en Segovia de las elecciones autonómicas anticipadas que se están desarrollando este domingo, 13 de febrero, se ha establecido en el avance de las 14:30 horas en el 35'75%, lo que constituye cuatro puntos porcentuales de caída respecto a los comicios de 2019, cuando a esa hora, había votado el 39'86% del censo.

En el global de Castilla y León, la participación ha sido de dos puntos, puesto que se ha marcado un 34'74% a esa hora. Cabe recordar que hace unos días, el director de GAD-3, Narciso Michavila, aseguraba en Herrera en COPE, que las opciones del PP y de Alfonso Fernández Mañueco pasaban por que a esa hora se alcanzase, al menos el 33% de participación. Según Michavila, cuando más bajo fuera el registro a esa hora, más posibilidades tendría una suma de fuerzas de izquierdas en el nuevo Parlamento autonómico.

A primera hora de la mañana de este domingo, las 319 mesas electorales instaladas en la circunscripción de Segovia han abierto ya sus puertas para que los 116.228 segovianos con derecho a voto puedan ejercerlo en las undécimas elecciones autonómicas de Castilla y León.

El cabeza de lista del PP de Segovia a las Cortes Regionales y secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, afirmó hoy que lo “más importante para nuestra Comunidad es que los ciudadanos se expresen en el mayor número posible”. Tras ejercer su derecho al voto en el IES ‘Ezequiel González’, en el barrio de El Salvador de la capital, Vázquez deseó que haya “una votación masiva en estas elecciones que son muy especiales para Castilla y León, que son distintas a las demás”.

El candidato a las Cortes sostuvo que es consciente de que es difícil alcanzar la participación de las últimas elecciones, al no haber Municipales. “Votaron el 70 por ciento, si no se puede superar, que se aproxime”, dijo Vázquez, al ser “un día importante para Castilla y León y para la democracia”.

Una primeras horas de votación en Segovia en las que ha acompañado el tiempo, con cielos prácticamente despejados y una temperatura suave. Un factor importante, recordó el candidato del PP, para animar a acudir a los colegios electorales, al ser una cita convocada en invierno en una Comunidad donde los inviernos suelen ser duros. “Un tiempo favorable y benigno”, resaltó, que “puede ser favorable para que las personas se animen a la votación”.

Sobre lo ocurrido con el mensaje en las redes sociales del Ayuntamiento de Segovia, el pasado viernes, Francisco Vázquez lo calificó de “desafortunado”, y por eso lo pusieron en conocimiento de la Junta Electoral, al contener “mensajes que no son regulares”. Para Vázquez, es importante recordar que las administraciones no pueden “ni inducir al voto y el voto es secreto” y su misión es “velar por la pureza del proceso electoral y no en inmiscuirse en cuestiones que solo les corresponden a los ciudadanos”.Vázquez estuvo acompañado por la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz; el director de la Campaña, Miguel Ángel de Vicente, y el coordinador provincial, José Mazarías.

El cabeza de lista del PSOE de Segovia a las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, afirmó que hoy es un día para estar “muy esperanzados e ilusionados” en que mañana “sea un día distinto, con un gobierno distinto al de los últimos 35 años”, que sea capaz de “enfrentar el futuro y aprovechar las oportunidades de nuestra tierra”. Vázquez votó a primera hora de la mañana en el CEIP ‘Atalaya’, en el Real Sitio de San Ildefonso.

El candidato socialista sostuvo que, en el día de la fiesta de la democracia, los segovianos y las segovianas, como el resto de los castellanosyleoneses, viven una jornada “intensa, ilusionante y con gran expectación” porque son plenamente conscientes de que mañana va a ser “un día transcendental para el futuro”. Vázquez sostuvo que la participación se ha ido animando conforme pasaba la mañana y confió en que se produzca ese cambio, y llegue a Castilla y León, un gobierno que afronte las oportunidades de esta tierra. “Muy ilusionado por esta jornada decisiva para el futuro de nuestra tierra”, sentenció José Luis Vázquez.