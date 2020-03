La alcaldesa de un pueblo de Segovia lanza un reto desde su cama de la UCI

Nieva es un municipio de la campiña segoviana, con alrededor de 260 habitantes. Su alcaldesa, María Luisa Gorgojo está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de la ciudad del Acueducto desde que el pasado domingo diera positivo en la prueba del Covid-19. En esa situación ha decidido emitir un mensaje, solicitando la máxima difusión y lamentando que no se sea consciente de lo que significa el coronavirus hasta que le toca a "alguien de nuestro entorno".

La regidora manifiesta que ha querido difundir su imagen, en la propia UCI, para que se vea la situación en la que está: "postrada en una cama todo el día y enchufada a una máquina, que es la que me ayuda a respirar". Sin embargo, reconoce la suerte de seguir consciente, argumentando que muchos de los pacientes de esa unidad han tenido que ser sedados para poderles conectar a un respirador artificial. Ella asegura avanzar en la recuperación poco a poco.

En esa situación ha querido trasladar un mensaje a los políticos y a los medios de comunicación, pidiendo que no se use la enfermedad para hacer política, sino manteniendo la unidad, como única vía para "vencer a esta enfermedad". Por eso, se ha referido a la "necesidad" de ayudar a médicos y sanitarios, enviándoles todo lo necesario para poder atender a los enfermos y también para evitar que ellos mismos se contagien. A los que se mantienen en confinamiento domiciliario, Gorgojo les anima a seguir "haciendo las cosas bien", sin salir, ni viajar, ni hacer nada que "no sea necesario", sino manteniendo la responsabilidad, porque este mal es "muy peligroso".

Insiste en su petición de compartir su mensaje y asegura que, en su estancia en el hospital, ha recordado la película 'Cadena de favores', en la que un niño conseguía, haciendo tres favores a tres personas distintas y ellas a su vez a otras tres, llegar a mucha gente "ayudando". Eso le ha llevado a pensar que su mensaje puede llegar a todo su pueblo, a la capital segoviana, a la provincia, a Castilla y León, "e incluso salir hacia toda España". Por eso, se le ha ocurrido plantear un reto, como algo que ve tan frecuente en las redes sociales. A María Luisa Gorgojo le gustaría llenar esas redes de cosas "bonitas y buenas para ayudar a la gente", por lo que anima a ser solidarios con las personas más cercanas, como vía para "intentar cambiar nuestro pequeño mundo".

Asegura ser creyente y manifiesta que "solo Dios nos puede ayudar en esta ocasión". Por eso, traslada la necesidad de rezar por ella, para que los médicos y sanitarios no enfermen, por las familias que están preocupadas y por la gente que aún no ha podido acudir al hospital. La alcaldesa de Nieva propone rezar una novena y asevera que ella misma lo hará desde su cama. Asume que muchas personas no rezan o hace mucho tiempo que "no creen en estas cosas", pero pide un esfuerzo, teniendo en cuenta que la mayoría conoce alguna oración que aprendió en su infancia, aunque no la haya vuelto a emplear.

Ella la va a dirigir a San José María, explicando que le ha ayudado en otras ocasiones, pero puntualiza que cada uno puede elevarla al santo que prefiere o a la Virgen de su pueblo, porque "da igual". Se trata de que "todos nos unamos en una oración. Finalmente, pide disculpas por si alguien se ha podido sentir molesto, agregando que no es su intención. Por eso, pide que, quien no se una en la oración, al menos comparta su mensaje.