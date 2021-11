De Vicente respalda a Bravo y Buquerín tras las acusaciones socialistas por las ayudas turísticas

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente ha salido al paso de las manifestaciones vertidas estos días por el portavoz y el viceportavoz del grupo socialista en la institución provincial. Dispuesto a zanjar la polémica suscitada en torno a las ayudas al sector turístico, que han supuesto 100.000 euros en subvenciones directas para aquellos que más sufrieron las consecuencias de la crisis sanitaria en sus negocios, De Vicente ha defendido “la honestidad y el compromiso con la institución de todos los miembros de mi equipo de Gobierno” ante una forma de hacer oposición “malintencionada y retorcida con el fin de desviar la atención de la fractura interna que existen dentro del grupo provincial socialista”.

El presidente provincial no ha querido profundizar en las explicaciones que ya dieron el pasado lunes los diputados José María Bravo y Magdalena Rodríguez respecto a la petición de las ayudas por parte del propio Bravo y de César Buquerín, “porque ya quedó suficientemente claro lo que ha sucedido, no hay nada turbio como quieren hacer ver”, pero sí ha manifestado su apoyo a los técnicos de la Diputación y ha asegurado que “no es de recibo que se vean señalados ante una circunstancia absolutamente menor, únicamente con el fin de desestabilizar una gestión absolutamente transparente como la que llevamos desarrollando en estos dos años de mandato”.

Además, Miguel Ángel de Vicente que ha lamentado “el profundo desconocimiento que los socialistas tienen del funcionamiento de esta casa”, ha matizado el comunicado emitido por Máximo San Macario porque “habla de aprobación en Junta de Gobierno, y dice hasta la fecha, 11 de octubre en la que estaba presente, según él, el señor Buquerín, pues bien, lo primero es que el diputado César Buquerín no forma parte de la Junta de Gobierno y lo segundo, que los asuntos de Prodestur no se aprueban en este órgano”.









El presidente ha asegurado que “el PSOE hace oposición a base de ocurrencias, siempre con el verbo exigir por delante, y eso sí, nos exigen a todos menos al presidente del Gobierno de España que vuelve a dejar a la provincia de Segovia en el vagón de cola de sus Presupuestos”. De Vicente también ha reprochado a San Macario sus incongruencias porque “ayer me pide que dé explicaciones, y hoy que salgo me lo echará en cara diciendo que politizo mi cargo, como hace de manera recurrente en cada Pleno; pero esto es así, ocurrencia tras ocurrencia, el pan nuestro de cada día, el de una oposición fragmentada, sin rumbo y carente de ideas”.

Miguel Ángel de Vicente ha querido zanjar el asunto argumentando que “mientras todo esto pasa, yo estoy encerrado en mi despacho, no de 8 a 3, que es el horario de funcionario que les gusta ejercer a ellos, sino el tiempo que haga falta, reunido con los diputados de Área y los técnicos responsables para confeccionar el mejor Presupuesto para los pueblos de la provincia; porque esto es lo que a nosotros nos importa de verdad, y por eso trabajamos de manera seria para conseguirlo, no de una forma más propia de patio de colegio que de una institución como la Diputación de Segovia”.

Para el presidente provincial “ha llegado el momento de que algunos diputados del grupo socialista asuman que no forman parte del equipo de Gobierno de la Diputación, que las decisiones las toma quien gobierna y que su labor debe ir más allá de buscar donde no hay”. Y ha explicado que “llevan consultados más de cien expedientes, contratos y documentos en lo que va de año y no consiguen sacar nada irregular; somos gente honesta que, además, tenemos la facultad de hacer caso al que sabe y, los que saben cómo hacer bien las cosas son los técnicos de la casa, que forman un equipo magnífico”