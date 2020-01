De Vicente cree que Ciudadanos ya ha asumido que las diputaciones son "más que necesarias"

El presidente de la Diputación de Segovia ha defendido el papel de la institución provincial como vía para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia. Miguel Ángel de Vicente ha remarcado, en declaraciones a COPE, que para 2020 se ha propuesto avanzar en la mejora del abastecimiento del agua potable, la conectividad a internet a través de banda ancha en el territorio provincial o el fomento del acceso al alquiler social, focalizado especialmente en los más jóvenes y de la mano de la Junta de Castilla y León, como ya comentase en la reciente visita del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Atrás queda un 2019 que le llevó a ocupar esa Presidencia, relevando a Francisco Vázquez en el cargo y que, tras las revisiones, recursos y recuentos electorales mantuvo la mayoría absoluta para el PP, con trece representantes en la Corporación provincial. Pese a ello, De Vicente alcanzó un acuerdo con Ciudadanos, que tiene dos diputados, e integró a la formación naranja en su equipo de gobierno. El presidente opina que ese partido ya ha superado su postura de querer acabar con las diputaciones y que reconoce su papel, no ya importante, sino "imprescindibles" en territorio como el segoviano.

Asimismo, ha manifestado su "satisfacción" por encabezar un equipo de Gobierno que está "comprometido" con los pueblos de la provincia, con los ayuntamientos y con los problemas de las personas, a lo que ha añadido que es la "función primordial" que tiene que desempeñar la Diputación.

Su llegada a la Presidencia no fue fácil, ya que tras las elecciones municipales se tuvo que esperar varias semanas para conocer la resolución de los recursos interpuestos en diferentes juntas electorales, para esclarecer el reparto de escaños, y no fue hasta el 22 de julio cuando tuvo lugar la toma de posesión de De Vicente. Para el presidente este no es un tema "nuevo" ya que como ha explicado, es una situación que se ha vivido "históricamente" en la Diputación y ha recordado que no es la primera vez que no se ha conseguido constituir la corporación provincial con "normalidad". "Yo viví otra época en la que también el grupo socialista se opusieron entre ellos, unos a otros, y tuvieron que hacer elecciones para designar a sus diputados", una circunstancia que también demoró la constitución de la cámara provincial, según ha aseverado De Vicente.

Sin embargo el presidente ha expresado que los procesos electorales de abril -generales-- y mayo --municipales y europeas-- de 2019, han sido "atípicos", porque "nunca coincidían los votos con los resultados" y se ha dependido de recuentos secundarios o incluso terciarios en algunas

juntas electorales. Además, ha admitido que los grupos políticos adoptaron la iniciativa "prudente" de esperar a los resultados oficiales para saber quien formaría parte de la corporación.

Miguel Ángel De Vicente ha señalado que según las fechas en las que acabó tomando posesión, en plena época estival, la actividad inicial del equipo de gobierno se centró en tener presencia en el territorio. "Nos tuvimos que dedicar preferentemente a eso, para tener presencia en el territorio y tengo que agradecer a los compañeros porque realmente lo hicimos y acompañamos a los alcaldes y a los vecinos de los municipios", algo que el propio De Vicente destaca como una de las "obligaciones" de su equipo de gobierno.

Uno de los pocos momentos tensos que ha protagonizado De Vicente en este periodo es el que mantuvo con el vicerrector del campus de la Universidad de Valladolid(UVA), Agustín García Matilla, sobre lo que ha admitido que supuso un momento de "cabreo", sin embargo ha recordado que ha cumplido su palabra y no ha vuelto a hablar públicamente del tema. "Las relaciones ya están recompuestas porque los ciudadanos no entenderían que más allá de que podamos tener una discusión puntual, las personas que representan a instituciones tienen que estar por encima de esto, más en el ámbito de la universidad que es donde las nuevas generaciones se están formando, por tanto es una obligación y una responsabilidad el recomponer esas relaciones y fue un momento puntual", ha aseverado el presidente. Sin embargo si que ha querido puntualizar que le "supo mal" que cuando "alguien" que habla de un caso de "éxito" (la colaboración con IE University), acabe dando una información que "no era cierta".

En cuanto a la actualidad política y al auge de Vox en las últimas elecciones, Miguel Ángel De Vicente ha explicado que en algunas localidades segovianas en unas citas electorales ganó PSOE y Podemos y en las últimas ganó Vox, lo que es un ejemplo del movimiento "pendular" del electorado español. Por ello, De Vicente se ha mostrado partidario del bipartidismo, porque según afirma, "para bien o para mal" dota de "estabilidad" a la política del país, al tiempo que ha asegurado que el multipartidismo "de momento no ha aportado grandes cosas", porque según ha explicado, "son partidos que le dicen a la gente lo que quiere oír". En este sentido, el presidente ha querido defender "el tema de la igualdad", y ha aseverado que "está por encima de muchas cosas" y que existen "líneas rojas que no se deberían traspasar" como considera que si lo ha hecho Vox.