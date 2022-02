De Vicente asegura que el PSOE ha interpuesto demanda por un decreto cuya validez finalizó hace casi dos meses

El presidente de la Diputación de Segovia se ha "visto obligado" de nuevo a salir al paso de las declaraciones realizadas por el portavoz del grupo socialista en la institución provincial, Máximo San Macario quien le ha acusado de “inmoral” al hablar del puesto de trabajo de director del Teatro Juan Bravo. Miguel Ángel de Vicente ha explicado que “el señor San Macario, no se entera de nada o no se quiere enterar, porque contando la verdad no tendría su minuto de gloria”.

El puesto que ocupa Marco Costa como personal laboral fijo es el de coordinador de producción y servicios del Teatro Juan Bravo, funciones que desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio de 2021 se le acumularon a las de director, mediante un decreto de Presidencia que se prorrogó posteriormente, en los mismos términos, hasta el 31 de diciembre. Este decreto de prórroga es el que ha demandado ahora el PSOE, “tarde como siempre porque se trata de una resolución que ya ha finalizado pues lo que ahora se encuentra en vigor es un decreto de adscripción temporal al nuevo puesto de trabajo de director-coordinador del Teatro que se aprobó en el Pleno del mes de diciembre y al que se adscribió al señor Costa, que era quien venía desempeñando esas funciones, como se hace de manera recurrente en otros puestos y

en otras administraciones, hasta que se da una solución definitiva”, ha apuntado De Vicente. Y es que esa solución definitiva ya está en marcha, “y no es verdad que se haya nombrado a ningún director” porque “el pasado 2 de febrero sale publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la provisión del puesto de trabajo de director/a coordinador/a del Teatro Juan Bravo para personal laboral fijo de la institución provincial, algo que debería saber el portavoz de la oposición antes de salir a contar mentiras ante los medios de comunicación”. Para el presidente provincial, “la primera mentira hacia los periodistas la vierte el PSOE en la convocatoria de la rueda de prensa al anunciar decisiones judiciales que afectan a la Diputación Provincial, cuando lo único que tienen es la fecha de un juicio”.

El pasado 19 de mayo, el departamento de Recursos Humanos de la Diputación emitió un informe técnico de diez folios dando respuesta a una batería de preguntas realizadas por el grupo socialista respecto a este asunto, “pero la explicación técnica no pareció convencerles y siguen buscando una explicación política que no existe porque nosotros no hemos esquivado nada, hemos atravesado una situación de pandemia en la que ha habido que buscar soluciones que facilitaran la gestión y, en cuanto la situación se ha normalizado, hemos procedido a incluir el puesto de coordinador-director del Teatro en la provisión de puestos de trabajo para 2022. Pero claro, ellos desconocen absolutamente lo que es gestionar y, por eso, son incapaces de ver más allá, con el único fin de perjudicar a una institución en la que las cosas se hacen siguiendo criterios técnicos y no intereses políticos como quieren hacer ver una y otra vez”.

Marco Costa lleva casi 25 años trabajando en el Teatro Juan Bravo, y desempeñando las mismas funciones desde 2011, y para De Vicente “es mucha casualidad que sus condiciones de trabajo empiecen a interesarle al PSOE después de que su concejala socialista de Cultura en el Ayuntamiento de Segovia se vea obligada a dimitir por condenas en diferentes sentencias judiciales y dos años después de que el señor Costa comience a ser concejal del PP en el consistorio de la capital”. Por eso, el presidente cree que “poco le importa al PSOE la Diputación de Segovia, y más concretamente el Teatro Juan Bravo, pues lo único que quieren es hacer ruido para seguir tapando sus vergüenzas en otras administraciones, porque mientras el Teatro de la Diputación sigue siendo un referente en la programación cultural de esta provincia, donde gobierna el socialismo son incapaces de llevar a cabo iniciativas si no es con el dinero que ponen otros. Cuando se les cierra el grifo, se les acaban las ideas”.

Miguel Ángel de Vicente ha notado incómodo al señor Máximo San Macario, “porque leer al dictado sin conocer de lo que se está hablando es muy complicado. No está mal que, tras nueve meses de amenazas, por fin hayan puesto la denuncia y ahora deberá ser el juez quién decida sobre este asunto que ya está en vías de llegar a una solución definitiva con la convocatoria del BOP, algo que los diputados del PSOE deberían saber y por eso recomiendo a su portavoz que pise de vez en cuando el Palacio Provincial para enterarse de lo que pasa en la institución, más si cabe cuando está liberado con dedicación plena”.

De Vicente ha manifestado, además, estar “bastante cansado de que me acusen de inmoral y otros calificativos, de manera machacona, cada vez que tienen ocasión porque descalificar es lo único que se le da bien al señor San Macario. Porque si inmoral es haber ahorrado miles y miles de euros a la Diputación tras suprimir el sueldo de director del Teatro que cobraban los anteriores, la primera directora puesta a dedo por el PSOE en su momento, entonces, sí, soy inmoral”. Para finalizar ha apuntado que “Marco Costa ha demostrado sobradamente ser una persona comprometida con el Teatro y muy profesional en el desempeño de sus funciones y muy honesto en sus labores como concejal en el Ayuntamiento de Segovia. A partir de ahí, no se nos debe olvidar que este señor es trabajador de esta Diputación desde hace varios lustros y que este puesto ha salido a provisión el pasado 2 de febrero, aunque el señor San Macario no se haya enterado porque parece que el BOP no está entre sus lecturas, no ya preferidas, sino diarias”.