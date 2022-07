El verano 2022 está caracterizado por la música en la provincia de Segovia: conciertos, festivales., etc.

El verano, una época del año que sirve para descansar en los sitios más recónditos del mundo. Puedes estar acompañado de amigos, de familia, y en el caso de la provincia de Segovia, de música. Este año 2022, estará caracterizado por conciertos, es decir, una experiencia en directo con la música.

Desde las fiestas de Segovia, la música ha estado presente por las calles de Segovia, a partir del 18 de junio los conciertos llenaron la ciudad en las Fiestas de San Juan y San Pedro, la variedad se sumergió y artistas reconocidos a nivel nacional, trasladaron sus sentimientos a los escenarios de las plazas más emblemáticas.

Sin embargo, no todo acabó el 29 de junio. Durante los meses de julio y agosto, se iniciarán distintos actos para disfrutar en las noches segovianas como "Los martes en la muralla" y "Música en el Jardín del rey", conciertos previstos para cada lunes y martes del mes de agosto, con un gran repertorio de artistas que mostrarán su profesionalidad con los distintos géneros como música del barroco y renacimiento (La Tricotea, el lunes 1 de agosto), ópera (À Ouest, lunes 22 de agosto), pop rock español ( The Quotes 2.0, martes 2 de agosto).

Para este fin de semana, podrán contar con muchos actos en los alrededores de la ciudad segoviana, disfrutando del ámbito rural con la música, y les proponemos tres opciones musicales:

'Cegafest' arranca con fuerza este viernes en el pueblo de Cuéllar, que acogerá en el espacio de San Francisco a grupos como: Rotto y Sanz, Caña y media, Kemado Rastrojos, Los Mejías y Rafa Benito sonarán a partir de las 21:30 horas con un coste de 5 euros. Pero, el festival no terminará ahí, ya que el sábado contará con distintos tipos de actividades para compartir la naturaleza.

Por otra parte, 'Arrea Majo' el festival que inicia en Ciruelos de Coca con libre acceso, en el que participarán distintas bandas segovianas como 'El Barbas', 'Dixon, y 'Títeres'. Este no sólo constará de estos actos, si no, que se caracterizará por una cena solidaria para sacar fondos a una joven de Navas de Oro que padece 'Atresia Esofágica' junto con otras actividades.

Y, si te gusta más otro tipo de género como el country, 'Huercasa Country Festival 2022', es una buena opción para pasar el rato ameno el 16 de julio a las 15:00 horas en el pueblo de Riaza donde se podrá disfrutar de 'Nikki Lane', 'Mike and Moonpies' y 'Riders of the Canyon'.

Aun que la música, sea protagonista el cielo se decorará estos días con los vuelos de los globos aeroestáticos con motivo del 'IV Festival de Globos' con la finalidad de dar visibilidad a la falta de acceso para personas con discapacidad móvil.