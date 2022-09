La undécima Carrera Popular y Marcha Solidaria de Caja Rural se vuelca contra el cáncer

La Carrera Popular será competitiva y transcurrirá entre la Plaza de los Dolores de San Ildefonso y la Avenida del Acueducto, en Segovia, recorriendo la Senda Verde del río Eresma de Palazuelos. Un recorrido mixto (pedestre y urbano) de dieciséis kilómetros y medio, que unirá estas dos joyas de nuestro patrimonio. Se pondrá a disposición de los corredores un servicio gratuito de autobuses desde la plaza de toros de Segovia hasta La Granja, así como servicio de guardarropa.

Recorrido: Plaza de Los Dolores (La Granja) - C/ Baños - Paseo Santa Isabel - Paseo Pocillo - Paseo Fuente del Príncipe - Ctra. de Torrecaballeros SG-P-6121 - Giro a Izquierda por la Senda del Río Cambrones que nos lleva a bordear el pantano del Pontón Alto por su margen derecho hasta una vez alcanzado la altura de la presa, coger la Senda Verde del Río Eresma - Se continua por dicha Senda hasta la altura de las Destilerías DyC para desviarse a la izquierda cogiendo la senda que transita entre el río Eresma y la valla de la Destilería hasta llegar a la altura de Camino Molino del Arco que nos llevará a la segunda planta de las Destilerias DyC, donde se cruzará la carretera Crterina-Palazuelos, para continuar por dicho camino hasta llegar a la vía peatonal que transcurre paralela a la Ctra. SG-V-6122 que nos acercará hasta Segovia a la altura de las Piscinas Municipales, donde se girará a la derecha cruzando la Ctra. SG-V-6122 para coger el camino que bordeando las Pistas de Atletismo nos llevará al Camino Los Tejedores para adentrarnos en el barrio de La Albuera por C/ Frente de Juventudes - Avda. Marqués de Lozoya - C/ Andrés Reguera Antón - C/ Lérida - C/ Los Bomberos - C/ San Gabriel - Camino La Presa - Giro a la Izquierda para coger la senda que transita paralela al río Eresma por su margen izquierda que nos conducirá hasta la C/ Luis Sancho Cantalejo - C/ Puente de San Lorenzo - Plaza de San Lorenzo - C/ Cardenal Zuñiga - IE - Paseo de Santo Domingo de Guzmán – Azoguejo - Avda. del Acueducto - (META).

Marcha Popular Solidaria

A la misma hora -diez y media de la mañana - se dará la salida de la marcha popular solidaria de 7Km. El grupo partirá desde la Avenida del Acueducto (a la altura de la Iglesia de San Millán) y recorrerá los valles del Eresma y el Clamores para regresar al punto de inicio (Ruta circular).

Recorrido: Avda. del Acueducto, Pº Ezequiel González, Cuesta de los Hoyos, Valle del Clamores, Ribera del Eresma, Calle Marqués de Villena, Alameda del Parral, Calle Escalinata Hospicio, Universidad IE, Paseo Santo Domingo de Guzmán, Puente de San Marcos, Calle San Marcos, La Fuencisla, Cuesta de los Hoyos, Pº. Ezequiel González y Avda. Acueducto.

Además de la prueba absoluta y la marcha popular, a partir de las doce y media de la mañana se dará la salida a las carreras de las categorías inferiores - desde benjamines hasta cadetes -, que transcurrirán por la Avenida del Acueducto.