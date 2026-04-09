Titirimundi celebra su 40 aniversario con un emotivo recuerdo a su fundador, Julio Michel

El festival Titirimundi celebra este año su 40 aniversario con una edición muy especial que tendrá lugar en Segovia del 12 al 17 de mayo. Como ha explicado su directora, Marian Palma, el evento se presenta cargado de simbolismo y emoción, manteniendo vivo el legado de su creador.

Un homenaje al espíritu de Julio Michel

El recuerdo de su fundador, Julio Michel, estará más presente que nunca. La imagen del cartel de este año es una libélula, en honor a la emblemática compañía que él dirigía. "Nos hizo este regalito y tenemos que que cuidarlo y y mantenerlo", ha afirmado Palma, subrayando el compromiso de la organización por seguir fielmente las líneas y el espíritu que Michel imprimió en el festival.

Nos hizo este regalito y tenemos que que cuidarlo y y mantenerlo"

40 compañías y el paso del tiempo como eje

Esta edición número 40 contará con 40 compañías que actuarán en 25 espacios de Segovia. Además, el festival se extenderá por la provincia con una gira que llegará a 48 municipios y otras localizaciones en Castilla y León y Madrid, desde el 26 de abril hasta el 31 de mayo.

Presentación edición 40 de Titirimundi

La programación de este año se define como ecléctica y con un tema central que recorre muchas de las obras. "El paso del tiempo es uno de los temas fundamentales que van a a afirmar en en la programación", ha señalado la directora. El cartel incluye los estrenos de las compañías Lachana y Sofikov, el regreso de formaciones que han dejado huella y otras propuestas icónicas y novedosas.

El paso del tiempo es uno de los temas fundamentales que van a a afirmar en en la programación"

Para quienes deseen sumergirse en la magia de los títeres, las entradas se pondrán a la venta el próximo miércoles 15 de abril. La organización ha publicado ya toda la programación en su página web y en los programas de mano para que el público pueda planificar su agenda y no perderse nada de este aniversario.