La subdelegada del Gobierno en Segovia sobre el toque de queda: no es discrepancia sino "distorsión"

La subdelegada del Gobierno ha apelado una vez a la responsabilidad de todos, para observar las medidas de prevención que puedan impedir el avance del coronavirus en nuestra provincia. En los micrófonos de COPE, Lirio Martín ha recordado la mortalidad que ha alcanzado por esta causa el Hospital General durante la semana pasada y la presión asistencial que acumula el centro.

Por eso, ha vuelto a llamar a todos a la implicación a la hora de evitar conductas de riesgo. Y especialmente ha apelado a los jóvenes. Reconoce que lo prolongado de la pandemia impone un añadido de pesadez, pero que si no es entre todos, no podremos tener una solución pronta. Después de que en los últimos días hayan proliferado imágenes de fiestas multitudinarias de jóvenes en distintos puntos del país, la subdelegada ha afirmado que en Segovia ese tipo de reuniones privadas es mínima. No obstante, continúa la vigilancia por si se dan episodios de ese tipo.

Por el momento, el mayor número de propuestas para sanción por incumplimientos de las medidas relacionadas con la pandemia tiene que ver en Segovia con no respetar el cierre perimetral. Tanto de personas de otros territorios que quieren acceder a la provincia sin argumentar una causa justificada, como al contrario.

Por otro lado, la subdelegada también se ha referido a la situación que se ha creado entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León, después de que el Ejecutivo autonómico haya decretado el toque de queda a las ocho de la tarde, y de que el Gobierno lo haya recurrido, con un pronunciamiento aún pendiente del Tribunal Supremo. Lirio Martín ha señalado que no se trata de una discrepancia, sino de una "distorsón" del sistema jurídico vigente. En cualquier caso, a pesar de episodios como este, Martín ha reivindicado la coordinación entre los los distintos niveles de la Administración, que comparten el único objetivo de vencer al coronavirus.