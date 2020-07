Solo el 6% de los incendios forestales tienen causas naturales en su origen

Desde hoy y hasta el 30 de septiembre, Castilla y León vive en la época de peligro alto de fuego. Eso quiere decir que el operativo autonómica entra hoy en su despligue máximo. El delegado territorial de la Junta, José Mazarías, ha insistido en varios aspectos. Por un lado, que la lucha contra el fuego es cosa de todos, por lo que ha llamado a la responsabilidad y colaboración. Por otro, ha llamado la atención sobre que únicamente el 6% de los incendios forestales se inician por causas naturales. Eso quiere decir que el otro 94% tienen detrás la mano del hombre. Y de ese porcentaje tan alto, más de la mitad son fuegos intencionados. De ahí esa importancia en la concienciación. También en el trabajo de prevención que desarrolla un operativo que no solo se dedica a la extinción. Esa labor preventiva ayuda a que, ya, dos de cada tres sucesos no pasen de conatos. Es decir, no superen la hectárea de superficie afectada.

La campaña de este año llega marcada por la abundancia de vegetación, a la que ha contribuido la primavera tan húmeda que se ha vivido y también la situación derivada de la pandemia, que ha impedido la presencia de personas por el campo y el monte. Así, la vegetación ha seguido creciendo sin ser pisada y tampoco se han podido desarrollar las labores de limpieza y desbroce, así como otros trabajos selvícolas, con normalidad, como ha confirmado el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Pedro Ejarque.

El operativo de la Junta en Segovia para afrontar esta campaña supone 350 profesionales, además de medios aéreos y terrestres. Todo un dispositivo que contribuye, precisamente, a que muchos fuegos no pasen de ser conatos, como sucedió en 2019. Ese año pasado estuvo totalmente marcado en la provincia por el incendio de principios del mes de agosto en la sierra de Guadarrama, como también ha indicado el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Precisamente, ese incendio ha podido acelerar las gestiones que han llevado a los presidentes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a firmar un convenio de colaboración que dibuja una zona de actuación conjunta de 10 kilómetros. Son los 5 primeros de terreno forestal de cada región desde el límite que las separa. En esa franja prevalecerá la rapidez de respuesta y no el criterio geográfico o competencial del territorio. El delegado territorial de la Junta ha explicado que ya se trabajaba en la confección de este acuerdo, aunque ha reconocido que el incendio del año pasado ha podido acelerar esos trámites. Por su parte, Pedro Ejarque ha confirmado que, aunque no estuviera plasmado en papel, la colaboración ya existía. Fernández Mañueco firmó otro convenio con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, aunque en este caso con un términos de colaboración mucho más generales.

El operativo que se despliega hoy al máximo de sus posibilidades integra prevención y extinción. Está ligado al trabajo forestal, independientemente de que se produzcan o no incendios y, este año, como novedad, incorpora una serie de medidas de seguridad para los profesionales, buscando evitar los riesgos de contagios por coronavirus. El delegado territorial ha invitado a tener especial cuidado en el medio rural, ante la previsión de un incremento este año del turismo de ese ámbito y de las actividades al aire libre.