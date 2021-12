Siete de cada diez comerciantes segovianos alzan sus precios para hacer frente a la subida de la luz

La Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS) ha elaborado este Barómetro con el que se pretende realizar una fotografía fija, actual, de las variables que indican el estado del sector, que en la provincia ocupa a más de 8.500 personas entre autónomos y trabajadores. Uno de los datos más llamativos es que al 100% de los entrevistados les está afectando, de manera significativa, el incremento del precio de la energía eléctrica; dentro de ese porcentaje, un 68% se ve obligado a subir los precios de venta al público para poder sacar rentabilidad a su negocio.

Ventas

Respecto del primer semestre de este año, comparado con el año anterior, el 44% de los encuestados manifiesta que las ventas han sido igual que el año pasado, el 42% que han evolucionado mejor y el 12% han sufrido un descenso en las ventas. Con respecto a cómo evolucionarán las ventas, el 56% de los encuestados estima que habrá una mejoría con respecto al semestre pasado de entre un 10% y un 40% de aumento, mientras que el 26% prevé que irán a peor, entre un 10% y un 40% de descenso.

Empleo

En la variante del empleo, sólo un 2% de los encuestados afirmaba que reducirá su plantilla en 2021.

Financiación

El 76% de los encuestados no ha solicitado ayudas con motivo del Covid. Los entrevistados han opinado acerca de las ayudas para el sector del comercio convocadas por diferentes organismos oficiales. Respecto de las convocadas por el Estado, el 60% cree que han sido insuficientes, frente al 2% que cree que han sido suficientes, el resto no tiene opinión. Respecto de las convocadas por la Junta de Castilla y León, un 64% cree que han sido insuficientes frente al 2% que cree que han sido suficientes y el resto no tenía opinión.

La opinión de los encuestados sobre las ayudas convocadas por la Diputación Provincial arroja que un 54% cree que han sido insuficientes y el 6% ha opinado que son suficientes, el resto que alcanza el 40% de los encuestados, no tiene opinión. Por último, y respecto de las ayudas convocadas por cada ayuntamiento, un 56% opina que han sido insuficientes, frente al 8% que cree que han sido suficientes.

Relevo generacional

Con relación a la continuación del negocio por parte de familiares del comerciante, un 16% sí que prevé ese relevo, frente al 84% que nos ha comunicado que no.

Mantenimiento de las ayudas

El 82% de los encuestados opina que han de mantenerse las ayudas que existen actualmente y, en su caso, mejorarlas. La situación actual es grave y las perspectivas no son nada halagüeñas.

Impacto del precio del alquiler en la viabilidad del negocio

El 44% de los encuestados está de alquiler en el establecimiento comercial. De estos el 63,6% ve peligrar la viabilidad de su negocio a causa del precio del alquiler del local comercial.