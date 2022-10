Siete años y medio de cárcel por intentar matar con destornillador a la jueza de un pueblo de Segovia

El hombre que intentó matar con un destornillador a una jueza en Santa María la Real de Nieva (Segovia) en diciembre de 2020 ha reconocido los hechos y aceptado una condena de siete años y medio de cárcel, ocho años y medio de orden de alejamiento y cinco y medio de libertad vigilada. La Audiencia Provincial de Segovia ha celebrado este martes una vista en la que todas las partes han llegado a un acuerdo con la conformidad del acusado, A.R.S., que ha aceptado esta pena por un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de atentado a la autoridad, de modo que el juicio ha quedado visto para sentencia.



En un principio, el fiscal había pedido para el acusado doce años de prisión por los mismos delitos y la defensa de la víctima, la entonces titular del juzgado de Santa María la Real de Nieva, María Sonsoles Sanchidrián, había solicitado una condena de un total de quince años por los mismos delitos. Sin embargo, en la sesión de este lunes la fiscal ha modificado su escrito de acusación a los términos del acuerdo, que incluye la consideración de que el acusado ya ha consignado la cuantía que se pedía como responsabilidad civil, 94.170 euros, y que este sufre un trastorno de bipolaridad. El presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, Ignacio Pando, ha relatado brevemente los hechos durante la vista celebrada este lunes, reconocidos ahora por todas las partes.



Pasadas las dos de la tarde del día 1 de diciembre de 2020, A.R.S. se acercó a la magistrada, que estaba dentro de su coche aparcado en la puerta del juzgado y, tras mantener una breve conversación con ella, la agredió con un destornillador, con el que intentó alcanzar su costado izquierdo. Después de que la jueza intentara esquivar el ataque, el agresor consiguió alcanzar su ojo y su pecho, tras lo cual la jueza consiguió huir y llegar a las dependencias del juzgado, momento en que cesó la persecución. La víctima sufrió diversas heridas, que no han sido especificadas durante la vista, pero que, según trascendió en su momento, la llevaron a estar ingresada en la UCI en estado grave durante varios días por causa de un neumotórax.



Según informó entonces el TSJCyL, el agresor es un agricultor de otro municipio que el día anterior había recibido una sentencia civil desfavorable relacionada con unos terrenos de explotación hortícola. Según lo acordado este lunes, el acusado, que ha estado en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos, tendrá que cumplir una condena de siete años y medio de cárcel, ocho años y medio de orden de alejamiento y, a partir de su salida, otros cinco y medio de libertad vigilada. Además, el acusado ha abonado ya una indemnización a la víctima de un total de 94.170 euros: 24.170 por las lesiones sufridas, 30.000 por las secuelas y 40.000 por los daños morales.



El abogado de la magistrada, Aquilino Conde, ha calificado el acuerdo alcanzado en declaraciones a los medios a la salida de la vista como "relativamente prudente y bueno para todos", ya que su representada quería que "este asunto se solucionara así". "Ella en principio tenía sus dudas, pero luego finalmente ella dijo que efectivamente tenía que llegar a un acuerdo, que ella no estaba por la labor de ser rencorosa y quería rehacer su vida y por eso ha habido esta solución", ha comentado. Sobre el trastorno que sufre el acusado, este abogado ha informado que ya estaba diagnosticado por los servicios de salud de Castilla y León, pero "parece ser que él no estaba realizando el tratamiento como era debido y eso probablemente le pudo afectar en este hecho".

Juicio al acusado de apuñalar a la juez de Santa María la Real de Nieva









A raíz de este suceso, jueces, fiscales, letrados y otros trabajadores de la Justicia se concentraron en diferentes sedes judiciales para condenar los hechos y para reclamar medidas de protección en los juzgados únicos de Castilla y León, algo que este sector ha denunciado de manera reiterada en los últimos años. Preguntado por este extremo, el letrado de la magistrada ha señalado que, efectivamente, esta parte considera que uno de los motivos por los que se pudieron producir estos hechos es porque no había medidas de seguridad en la sede de este órgano judicial.



Por ello, en un principio intentó responsabilizar subsidiariamente al Ministerio de Justicia y, según ha sabido este abogado, ya se ha modificado el contrato con el Ministerio del Interior para que, "no tardando mucho", haya un guardia civil en esta sede de forma permanente. "Sin perjuicio de todo eso, nosotros nos hemos reservado las acciones para poder ir contra el Ministerio de Justicia por alguna posible responsabilidad de daños y perjuicios", ha añadido el letrado.