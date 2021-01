El segoviano Teatro Juan Bravo finalmente claudica ante la pandemia

A pesar de que inicialmente la Diputación Provincial de Segovia y la dirección del Teatro Juan Bravo apostaron por seguir adelante con la programación fijada para las próximas semanas, teniendo en cuenta las importantes medidas y protocolos de seguridad con los que cuenta el Teatro y la total convicción por parte de la institución provincial de que se dan las condiciones para garantizar una cultura segura, la evolución de la situación sanitaria en la provincia -y especialmente el incremento de la presión en el Hospital General- en los últimos días ha hecho replantearse la decisión, tanto al presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, como al diputado titular de Cultura, José María Bravo, y al director del Teatro, Marco Antonio Costa.

De este modo, y atendiendo también a la preocupación de Europa por la situación de la totalidad del territorio español, se ha decidido cancelar las funciones que restaban del mes de enero, ‘Acróbata y arlequín’ (29 de enero) y ‘Don Quijote somos todos’ (30 de enero), además de todas aquellas correspondientes al mes de febrero, y reprogramarlas, de manera que los espectadores del Teatro sólo se vean privados de ellas de forma temporal y únicamente deban esperar a que la situación mejore para disfrutarlas.

Tal y como explican los responsables del Teatro, “esta nueva decisión no tiene que ver con las garantías de seguridad que ofrece el Teatro, sino, sobre todo, con la solidaridad hacia el esfuerzo común de proteger a los más vulnerables”; también, sostienen, “con el respeto a las víctimas y el personal que está trabajando en primera línea para combatir el virus, y que está viendo cómo la situación, lejos de mejorar, empeora cada día y no ofrece mejores perspectivas”. Además, coinciden en señalar que “tomar la decisión no ha sido fácil, ya que somos plenamente conscientes de que afecta a las familias que viven del trabajo de estos espectáculos” y subrayan que “precisamente por eso hemos trabajado de forma incansable para reprogramar cada función para los meses de marzo y abril, confiando en que, para entonces, la situación haya mejorado”.

La decisión afecta, por tanto, además de a las actuaciones ya mencionadas anteriormente, a 'Curva España' (5 febrero), 'Horror, el show que nunca se debió hacer' (6 de febrero), 'Jardines' (12 de febrero) y 'La habitación de María' (20 de febrero), cuyas entradas ya habían sido puestas a la venta. También a los conciertos de Red House (21 de febrero), de The Cuban Jazz Syndicate & Pepe Rivero (26 febrero) y de Andrea Motis (27 de febrero) y a la obra de teatro familiar 'Deshielo' (28 febrero). Aquellos espectadores que ya dispusiesen de entrada para los espectáculos hasta el 20 de febrero deberán proceder a su devolución por el mismo medio por el que fueron adquiridas y deberán volver a adquirirlas en caso de que quieran asistir a la función reprogramada. El Teatro lamenta las molestias ocasionadas a los espectadores y seguirá informando sobre cualquier novedad.