Segovia se suma al sistema de auto cita para la vacunación frente a la Covid-19

La auto cita para vacunarse frente a la COVID-19 acudiendo a las distintas convocatorias que, para tal fin, se organicen en cada una de las áreas de salud de Castilla y León, comenzará a funcionar a partir de este 10 de agosto. La Junta pone a disposición este sistema, accesible inicialmente a través de la web de Salud Castilla y León pero que también lo estará próximamente en la app ‘Sacyl Conecta’.

En un primer momento la población diana de la auto cita son las personas mayores de 40 años que no pudieron acceder a los llamamientos masivos que les correspondían por grupo de edad, bien por no encontrarse en su lugar habitual de residencia o bien porque, habiendo padecido la enfermedad, no había transcurrido el período de seis meses establecido para la vacuna tras la COVID-19.

La información sobre cada una de las convocatorias será consultable en la web de Salud Castilla y León, manteniendo el modelo que se ha venido usando para los llamamientos masivos de vacunación; desde ese mismo apartado del portal sanitario de la Junta de Castilla y León se podrá acceder a la solicitud de auto cita, recomendándose que ésta se realice después consultar la pertinente información que interese a cada usuario.

Cada área de salud de Sacyl planificará la organización de sus convocatorias en lo referido a las franjas de edad que se vayan habilitando -como se indicaba anteriormente, ahora la “repesca” se centra en mayores de 40 años-, el lugar y los días disponibles para la auto cita, que se gestionará mediante franjas horarias que se irán completando a medida que los usuarios reserven su cita y ocupen esos tramos.

Toda esta información territorial podrá ser consultada, a medida que se vaya organizando cada convocatoria, en la web de Salud Castilla y León: cada área de salud publicará por esa vía su oferta de vacunación, para el conocimiento de los ciudadanos, al igual que ha venido ocurriendo con los llamamientos masivos por edades.

A través de la auto cita, las personas aún sin vacunar y que tampoco hayan sufrido la COVID-19 durante los últimos seis meses podrán solicitar su vacunación atendiendo a cada uno de los grupos etarios, por edades, que se vayan convocando. De cara al comienzo de la operatividad del sistema, desde la Gerencia Regional de Salud se recomienda un acceso escalonado a la solicitud vía web.