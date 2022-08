Segovia acoge la asamblea continental de FRATER

Desde este jueves, 25 de agosto, y hasta el lunes día 29, el Hotel Puerta de Segovia acoge la Asamblea continental de los miembros de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER) de Europa, aplazada desde 2020 a causa de la pandemia ocasionada por la Covid19. FRATER está actualmente implantada en once países: Bélgica, Alemania, Francia, Suiza, Rumanía, Eslovenia, Portugal, Polonia, Austria, Hungría y España.

En este encuentro participarán representantes de seis países europeos de forma presencial, junto con Sonia Martínez y Miguel Ángel Arrasate, coordinadora y consiliario del equipo intercontinental, con sede en Guatemala. Asimismo, el resto de los representantes europeos asistirán a la asamblea a través de la plataforma Zoom.

Esta Asamblea parte de un trabajo previo hecho en cada uno de los países sobre la situación actual de las personas con discapacidad, tanto a nivel sanitario como social y eclesial, a partir de la existencia del Covid19. Además, se ha analizado la incidencia que ha tenido —o está teniendo— en la vida y el desarrollo de la propia Fraternidad, y cómo afecta al sector de la discapacidad y sus familias, en general.

«Levántate, coge tu camilla y anda»

El lema central de este encuentro es «Levántate y anda», basado en las palabras de Jesús al paralítico, según la parábola recogida en la Biblia. El consiliario de FRATER Segovia, José María López, hace una reflexión en torno a los aspectos que van a trabajar estos días.

«Levántate»

El contacto personal con Jesús le lleva a descubrir que no hay motivos para sentirse culpable, ni condenado, ni excluido. No hay motivos para sentirse acomplejado y quieto. Dios mismo es tu energía, nada ni nadie podrá impedir que llegues a la meta: vivir en pie, con fortaleza y dignidad, dando a los demás lo mejor de ti mismo. Jesús le dice: «Levántate», o lo que es lo mismo: eres persona, eres amado por tu Dios, que no se fija en las apariencias sino en el ser y en el corazón. Eres uno más. Todos necesitamos ser ayudados, todos podemos ayudar. No hay personas «dependientes y asistidas» y personas «autónomas y solidarias», todos dependemos de los demás, todos somos y tenemos capacidades que potenciar.

«Coge tu camilla»

Es decir, acepta esta existencia tangible, convive pacíficamente con la enfermedad y la discapacidad como consecuencias inevitables de la finitud del ser humano y de la creación entera. Es el reto que Jesús plantea. Y… aquí estamos, en esta Asamblea: tratando de aprender a convivir con la fragilidad, serena y pacíficamente, sin reproches ni paternalismos. Tratando también de levantar y acompañar a otros en su camino.

Por pesada que sea la «camilla» tú eres mucho más que lo que ella te impide hacer. Toma tu camilla (cada cual tiene que cargar con la suya). Jesús le anima: ¡puedes hacerlo! te lo aseguro, ¡convéncete!.

«Y anda»

Puesto en pie, con la camilla a cuestas… se incorpora a la vida. Es el momento de iniciar el camino. Sanado, rejuvenecido, entusiasmado. Como uno más, inicia su particular itinerario personal como buscador de sentido. Andar, caminar, vivir… es la invitación permanente de Cristo Jesús. Es la invitación a mirar adentro de uno mismo, con serenidad, profundamente. Descubrir las propias limitaciones (biológicas y espirituales) descubrir también los anhelos y esperanzas más profundas, más deseadas, más necesarias y, al mismo tiempo, todas nuestras las capacidades.

FRATER

La FRATER es un movimiento de personas con enfermedad y discapacidad física y orgánica, gestionado por ellas mismas, que pasan de ser consideradas únicamente como personas sujetos de atención, a ser y hacerse protagonistas de su propia vida y alentadoras de la vida de otros hermanos en su misma situación.

Surge en el año 1945 de la intuición del sacerdote francés Henri François, quien enfermo desde joven en un hospital, descubrió la relación personal que se establece entre enfermos que comparten una misma habitación en el Hospital y que tantas veces se convierte en relación personal y amistad de por vida, afianzado por el pasaje evangélico de la curación de un paralítico que presentan a Jesús en camilla y a quien dice: «Levántate, toma tu camilla y anda».

La FRATER de Segovia tiene una presencia viva y dinámica en la sociedad segoviana. Gestiona una vivienda alternativa para ocho personas con discapacidad en la C/ Almira 26, que se convierte para ellos en su propio hogar en un experiencia de vida comunitaria y compartida.