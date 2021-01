Sanidad y SATSE discuten por los respiradores del hospital de Segovia

Los respiradores con los que cuenta el Hospital General de Segovia, su eficacia y funcionamiento, han sido el objeto de un cruce de posicionamientos entre la Gerencia de Asistencia Sanitaria y el sindicato de enfermería SATSE. El primer organismo asegura que todo está en orden, mientras que el colectivo sindical sostiene que no es así.

En ese sentido, ante el comunicado difundido por SATSE Segovia “y con el fin de evitar que la población reciba una información manipulada y alejada de la realidad”, la Gerencia ha aclarado que actualmente todos los respiradores con los que cuenta el Hospital (28) están “en condiciones óptimas de funcionamiento”. En el caso de que alguno falle el Servicio de Electromedicina acude para proceder a su reparación. Además, dicho servicio, realiza revisiones periódicas de todos los respiradores con el fin de evitar fallos, según han agregado. Asimismo, sostienen que todos los pacientes críticos están monitorizados y controlados permanentemente, tanto los que están ubicados en la Unidad de Cuidados Intensivos estructural, como los que permanecen en la Unidad de Reanimación.

Respecto al disfrute de vacaciones y permisos, la Gerencia señala que, “mientras se ha podido se han aprobado todas las peticiones”. No obstante ante la situación pandémica actual, el aumento del número de profesionales de baja y el agotamiento de las bolsas, “siempre de común acuerdo con cada profesional y con el fin de poder dar una cobertura adecuada a los servicios y por ende a los pacientes”, se están teniendo que anular o modificar algunas de esas peticiones.

En cualquier caso, manifiestan saber y valorar el esfuerzo de los profesionales desde el inicio de la pandemia. “Su colaboración ha sido indispensable para afrontar todos los cambios que hemos tenido que ir realizando en los últimos meses, adaptando el hospital a nuevos escenarios”. Finalmente, apelan a la responsabilidad individual de la ciudadanía segoviana, rogando que sean “extremadamente cuidadosos” en las medidas de protección frente a la Covid 19, manteniendo escrupulosamente las medidas de distancia social, uso de mascarilla y lavado de manos.

Una reacción ante el comunicado de SATSE, que asegura llevar meses advirtiendo a la dirección del complejo hospitalario que es “imposible atender de manera adecuada”, si de las 12 camas de reanimación solo 3 están habilitadas con telemetría, o lo que es lo mismo, una conexión directa de las constantes vitales del paciente a los ordenadores del control de enfermería que posibilita que una enfermera pueda llevar el control de varios pacientes ingresados.

En ese sentido, el sindicato argumenta que actualmente los pacientes que ocupan una cama que no está habilitada con este sistema no tienen un control continuo centralizado por parte de las enfermeras, algo necesario mientras atienden a otros pacientes. Las profesionales, agregan, pueden tener asignado hasta siete pacientes si se trata de reanimación y 2 ó 3 de UCI. El no disponer en todas las camas de telemetría supone un riesgo evidente para la seguridad y salud de los pacientes ingresados.

SATSE prosigue afirmando que los trabajadores del servicio de reanimación “llevan meses denunciando el mal funcionamiento de los respiradores” que tienen habilitados, ya sea porque son respiradores muy antiguos o se encuentren averiados. “Dejan de funcionar de repente o se desprograman los modos ventilatorios, sin que los propios profesionales puedan entender la causa, situación que requiere una intervención urgente e inmediata por parte de las enfermeras del servicio que tienen que ventilar con ambú (sin contar con los suficientes) hasta que se logra poner de nuevo en funcionamiento el respirador”, aseveran.

El sindicato denuncia la gravedad de esta situación de cara a los pacientes ingresados, así como el estrés que supone para los profesionales enfermeros trabajar en estas condiciones, máxime cuando la Gerencia “ha tenido más de 10 meses para solventarlo”. Esto añadido a que “ya se estaba solicitando que de manera voluntaria renuncien a sus días, ya sea de vacaciones pendientes de disfrutar, asuntos propios u otro permiso”. Por eso, achacan una “mala gestión y previsión”, recordando que la provincia de Segovia, y con ello su sistema sanitario no fueron de los más golpeados en la segunda ola de la pandemia. Por eso, el sindicato cree que ha habido posibilidad de propiciar en ese momento el descanso de los trabajadores y dar respuesta a todos los problemas existentes.