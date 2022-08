Ruíz Muñoz toreará con Canales Rivera, El Cid, Emilio de Frutos y Julio Benítez El Cordobés en Navalmanzano

El torero José Ruiz Muñoz participará este sábado 13 de agosto en el festival taurino que se celebrará en Navalmanzano (Segovia) con motivo de sus tradicionales fiestas de San Roque, en el que compartirá cartel con José Antonio Canales Rivera, Manuel Jesús ‘El Cid’, Julio Benítez ‘El Cordobés’, el segoviano Emilio de Frutos y el joven novillero Joselito de Córdoba.

El diestro, sobrino nieto de Curro Romero y afincado en Segovia, se enfrentará a uno de los cinco novillos de El Tajo y La Reina que se lidiarán a partir de las 19.00 horas. En el festejo se lidiará asimismo un añojo de la ganadería segoviana Cayetano de Frutos.

Gracias a este encuentro, Ruiz Muñoz tendrá la oportunidad de torear con reconocidos espadas del país, entre ellos su propio apoderado y maestro, Emilio de Frutos, impulsor y director de la Escuela Taurina Provincial de Segovia.

“Es un sueño y un privilegio compartir la tarde con ellos. El maestro Cid, hoy retirado, ha sido uno de mis referentes desde que comencé y Canales y El Cordobés tienen un concepto de la tauromaquia que valoro mucho, aparte de tener gran tirón entre los aficionados. Me hace también especial ilusión torear con Emilio de Frutos, una persona clave en mi carrera en los últimos años que me ha aportado mucho como torero y como persona”, destaca Ruiz Muñoz, quien promete “no dejarse ganar la batalla por nadie”.

Se trata de un cartel “de alicientes” que pretende ofrecer diferentes conceptos de la tauromaquia con el fin de llegar a todos los públicos. Supone asimismo una fecha importante en la temporada del diestro, que inauguró la campaña taurina de Segovia abriendo la puerta grande de Cantalejo y suma ya ocho corridas esta temporada.

Ruiz Muñoz (Puerto Real, 1995) comenzó su carrera a los ocho años en Chiclana (Cádiz), donde debutó como novillero en 2010. Tomó la alternativa como matador de toros el 9 de octubre de 2021 en Requena (Valencia) con José María Manzanares y Andrés Roca Rey como testigos. Actualmente reside en Segovia y entrena en la finca Los Cerros de La Higuera, sede de la Escuela Taurina Provincial, donde también ejerce como maestro de jóvenes promesas.









“LOS AFICIONADOS DE LA PROVINCIA SE INVOLUCRAN MUCHO”

"Segovia me ha acogido de manera extraordinaria. Aparte de los profesionales y los aficionados, tengo a mi alrededor a personas que me hacen sentir como en casa. Aquí he tenido la suerte de conocer cómo se vive la tauromaquia, diferente a cómo se hace en el sur. Los aficionados de la provincia se involucran bastante en cuanto al toro en el campo, y hay muchos recortadores que se preocupan por conocer al animal en todas sus facetas, algo de lo que estoy aprendiendo mucho”, señala el torero, quien decidió instalarse en Segovia precisamente por esa gran afición e inquietud que existe en torno al toro.

“Es muy bonito conocer que existen tantos pueblos con pocos habitantes pero capaces de dar hasta tres o cuatro festejos. Son muchos los que me preguntan por qué estoy aquí habiendo tantas ganaderías en el sur y siempre respondo que hay más afición de lo que se piensa. Por otra parte, entrenar en la finca Los Cerros me está dando la oportunidad de aprender de las otras facetas de Emilio de Frutos, que son la de ganadero y empresario”, concluye el diestro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado