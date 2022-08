Roberto Manso, presidente de la agrupación FECOSE critica las medidas de ahorro energéticos para las pymes

El presidente de la Federación de Comercio de Segovia (FECOSE), Roberto Manso, ha confirmado que está de acuerdo con las medidas que ha aprobado el gobierno en un Real Decreto que establece 'medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural' publicadas en el Boletín Oficial del Estado el 2 de Agosto. Aun que, las limitaciones son favorables en edificios públicos, bancos o centros comerciales; en los pequeños y medianos comercios no es bien recibido a corto plazo.

"La verdad es que se establñecen plazos muy cortos porque para quien tenga que poner la puerta automática que llevan unos muelles y no la tengan, son plazos muy cortos y no se si hay suministros suficientes para hacerlo" así ha eplicado, Roberto Manso, presidente de FECOSE a COPE, añadiendo "Hay una serie de exigencias que no vamos a llegar a plazos muchos de los comercios. Creemos que la norma no debería de ser tan impositiva y debría ser más flexible".

A pesar de no estar en tenmporada navideña con las luces de Navidad, Roberto Manso, se ha posicionado en contra del ahorro de luz en estas fechas, ya que perjudica a la provincia en el turismo temporal.