La Renta 2026 arranca con advertencias clave de los expertos para los contribuyentes

La campaña de la Renta acaba de comenzar y se extenderá hasta el 30 de junio, aunque la fecha límite para domiciliar el pago es el 25 de junio. Según explica el asesor Juan José Torquemada, existen facilidades como el pago en dos plazos (un 60% ahora y el 40% restante el 5 de noviembre) o la posibilidad de solicitar un aplazamiento. Como novedad ya implementada el año pasado, también se puede pagar a través de Bizum.

Por qué no deberías aceptar el borrador

La principal advertencia de los profesionales es clara: no aceptar el borrador de Hacienda sin revisarlo a fondo. El motivo, según Torquemada, es que "en el borrador no está incluida mucha información", como los gastos de defensa jurídica contra un empresario o las cuotas de sindicatos, lo que puede llevar a pagar más de lo debido.

En el borrador no está incluida mucha información"

Tampoco se incluyen automáticamente muchas deducciones autonómicas, como las de Castilla y León, ni otras estatales relevantes como la existente por la compra de un coche eléctrico. Esta última tiene un límite de coste del vehículo de 40.000 euros y se debe aplicar en la declaración del año de la compra.

Cuidado con las indemnizaciones y FOGASA

Un error habitual surge con el dinero procedente del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Es fundamental saber si el pago corresponde a una indemnización, que está exenta, o a salarios pendientes, que sí tributan y pueden obligar a presentar una declaración complementaria de años anteriores.

Finalmente, el experto subraya un detalle crucial sobre las indemnizaciones por despido. Al contrario de lo que muchos creen, no siempre están exentas. "Si no se va a un acto de conciliación, tiene que tributar en IRPF", advierte Torquemada, por lo que es un punto que puede generar problemas con la Agencia Tributaria.