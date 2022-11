Raymond Torres y Amador Ayora analizan en Segovia la economía española de cara a los próximos meses

La economía española presenta ‘luces y sombras’ en el momento actual, pero la mejora del índice de precios al consumo, a pesar del crecimiento de los alimentos, y la nueva coyuntura internacional, pueden dar un respiro a los hogares y empresa españolas en los próximos meses, más cuando todo indica que Rusia puede estar buscando una salida a la guerra de Ucrania. Esta fue una de las valoraciones que se ha hecho en el encuentro mantenido esta semana por la Asociación Pluralismo y Convivencia Social sobre economía. En él participaron el economista Raymond Torres, director de Coyuntura y del Observatorio de FUNCAS de la CECA; y, Amador Ayora, periodista y director del diario El Economista. El coloquio fue moderado por el periodista económico José María Triper, miembro de la Junta directiva, y por Juan Luis Gordo, presidente de la asociación.

A lo largo del encuentro se debatieron diferentes temas tanto de carácter macroeconómico como otras cuestiones más cercanas en el día a día para los bolsillos de los ciudadanos, como son el coste de las hipotecas, impuestos, salarios o tipos de interés. Triper pidió a los participantes su valoración sobre el proyecto de presupuestos del Estado para el próximo año y sobre la posible evolución de la inflación y tipos de interés. El director del Economista, Ayora ha sido tajante afirmando que “estos presupuestos no son los que necesita en este momento nuestro país”, apostillando a continuación que “ya estamos en recesión”, lo que fue replicado técnicamente por algún asistente en el coloquio; Raymond Torres defendió que “en el momento actual no estamos en crisis, pero a medio plazo hay que tomar medidas preventivas para no caer en ella”, reduciendo déficit público y focalizando ayudas hacía las empresas y colectivos más desfavorecidos. Para Ayora los presupuestos contienen una “subida de impuestos y no se han deflactado el IRPF”, lo que empobrece a los ciudadanos.

En lo referente a la inflación ambos conferenciantes coincidieron en que el Banco Central europeo ha tomado medidas demasiado tarde para ajustar los tipos de interés, y después ha actuado de forma muy abrupta. “Si se entra en recesión el BCE no podrá seguir subiendo tipos porque en ese caso puede generar un colapso de impagos y retroceso”, afirmó Raymond Torres. Una buena noticia es que en el momento actual por primera vez la inflación subyacente de España converge con la de Alemania, que siempre ha servido de referencia.

Ayora defendió la tesis de que no se está creando empleo, y manifestó que no hay más horas de trabajo efectivas, sino que el trabajo discontinuo y los ERES enmascaran esta situación. Esta tesis fue apoyada en el coloquio por representantes de las empresas segovianas, indicando que hay medidas que entorpecen la incorporación al trabajo. Raymond Torres defendió el dinamismo del mercado laboral afirmando que si el empleo no aguantase entraríamos de forma inmediata en crisis financiera. Y ha estimado que en un futuro próximo por cada cinco personas que se jubilen en los próximos años se incorporarán cuatro jóvenes.









En cuanto a las hipotecas Ayora recomendó ir al banco cuanto antes para reconvertir la hipoteca variable en fija. “Lo mejor sería para unos años fija y variable para otros”, dijo. Ambos intervinientes estuvieron de acuerdo en que la subida del SMI ha atemperado el incremento de la inflación y lo han valorado como un acierto. Torres afirmó que, si bien las subidas del SMI ni han erosionado hasta el momento la competitividad, la mejor política social es siempre el empleo, también desde el punto de vista salarial.

En el coloquio, que fue muy intenso y enriquecedor, se debatieron otras cuestiones como los Fondos europeos, la Pensiones, la necesidad de un Pacto de Rentas o e incluso sobre el futuro del actual presidente de la patronal, el señor Garamendi. Sobre los Fondos europeos la conclusión unánime es que representan una gran oportunidad para ciertos sectores de la economía española que podrían contribuir decisivamente a mejora el PIB. Sin embargo, existen cuellos de botella burocráticos en su gestión por parte de las administraciones públicas (la Junta de Castilla y León no salió muy bien parada) y hay un problema en la incorporación de las pymes, en palabras de Raymond Torres. Ayora abogó por apoyarse en la colaboración púbico-privada para su gestión, e indicó que el 80 por ciento los gestionan las comunidades autónomas.

Sobre a las pensiones se valoró la necesidad de ajustar su actualización en función del nivel de renta de cada pensionista y no con un índice general y lineal. Por último, Raymond Torres indicó que el Pacto de Rentas es una herramienta necesaria para evitar el bucle inflacionista; Ayora, por su parte, indicó que se trata de una carta a los reyes magos, y dijo que no es necesario, ya que de hecho los convenios se están cerrando con unos incrementos salariales inferiores al cincuenta por ciento de la inflación real, lo que permite sustituir en sus efectos al Pacto de Rentas.