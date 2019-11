Raquel Sanz cree que el juez se ha puesto "de perfil" al absolver a Vicente Belenguer

Raquel Sanz considera que el juez se ha puesto "de perfil" al firmar la sentencia que absuelve a Vicente Belenguer de un delito de incitación al odio por la publicación en Facebook, horas después de la muerte del torero segoviano Víctor Barrio en la plaza de Teruel. El fallo argumenta que se trata de una absolución técnica, al no estar la tauromaquia incluida en los colectivos que enumera el tipo penal en cuestión como susceptibles víctimas de ese delito.

En ese sentido, la viuda de Víctor Barrio ha indicado que no todos los españoles están protegidos por el Código Penal contra el odio; solo una serie de personas, pertenecientes a los colectivos tipificados. No en vano, el juez detalla en la sentencia que la absolución no quiere decir que entienda la inexistencia de un "voraz episodio de odio". De hecho, el texto agrega que aquel comentario en Facebook es "denigrante" e "infamante", por lo que no puede considerarse en caso alguno bajo el título de la libertad de expresión, sino la manifestación de una conducta "repulsiva", que busca y consigue incrementar el dolor.

Sanz ha recordado que, como periodista, es "la primera" defensora de la libertad de expresión, pero se ha remitido al artículo 20 de la Constitución para puntualizar que el derecho a la misma tiene un límite, que se establece al "chocar" con los derechos de otras personas. Por eso, considera que el maestro acusado cruzó "la raya". Asimismo, el juez fija que la absolución no puede entenderse como una justificación ni confundirse esa libertad de expresión con "libertinaje de expresión".

De tal modo, Raquel Sanz ha señalado que la sentencia es "contradictoria" en algunos puntos y opina que al juez le ha faltado valor para "dar un paso más". Igualmente, lamenta que las leyes no estén actualizadas a la realidad que significan los nuevos medios, como las redes sociales. Así, remarca que la sociedad ha cambiado y que se debe defender a todos frente al odio. Sanz subraya que la sentencia reconoce que ese odio existe en comentarios como el que se atribuye a Belenguer, por lo que ha abogado por una actualización de la norma.

La familia de Víctor Barrio recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Segovia y eso puede significar un retraso para la causa abierta por presuntas injurias también contra Vicente Belenguer y por la misma publicación. La vista oral de ese juicio está señalada para enero, pero podría tener que modificarse.

En la sentencia sobre el supuesto delito de odio, el juez abre la puerta a la familia a que reclamen por otra vía. Raquel Sanz considera que se refiere a la civil. Un ámbito en el que ya han conseguido fallos condenatorios en situaciones similares, como las originadas por publicaciones de Datxu Peris, condenada por el juzgado de Sepúlveda, en una decisión que ha sido ratificada después tanto por la Audiencia Provincial como por el Tribunal Supremo y que ahora se encuentra pendiente de resolución del recurso presentado por la defensa ante el Tribunal Constitucional. El titular del juzgado de lo penal nº1 de Segovia ha indicado que el ordenamiento jurídico debe "de algún u otro modo" reparar la situación de "regodearse en el dolor ajeno".