Quintanar Palacio, el club de fútbol base que lo peta en la radio y prioriza la diversión y el compañerismo
La iniciativa, nacida de la madre de un jugador, ha unido a todo el club y ha llevado el nombre de este equipo segoviano a las ondas de Cadena 100
Segovia - Publicado el
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El club de fútbol Quintanar Palacio ha visto cómo una idea surgida de la madre de uno de sus jugadores se ha convertido en un himno oficial creado por Cadena 100. La propuesta de participar en el programa de Jimeno fue acogida con entusiasmo desde el principio, y ha culminado en "una cosa muy bonita" gracias a la colaboración de todos los estamentos del club: padres, niños y entrenadores.
Una idea que une
La creación del himno ha tenido un gran impacto en los jóvenes jugadores, cuyo equipo ha sonado en una emisión nacional, un "logro" para el club. Según explica su entrenador, Miguel Ángel Maroto, al principio los niños mostraron "ciertas dudas y vergüenzas", pero pronto el entusiasmo se contagió y "casi cualquiera quería participar".
La unión del vestuario
Maroto describe a sus jugadores como "chavales muy disciplinados" y destaca la buena sintonía del grupo, que cuenta con 35 fichas en la categoría. Para el cuerpo técnico, las dinámicas de vestuario y los momentos de compañerismo son "fundamentales a estas edades", ya que ayudan a forjar una "piña muy unida" que va más allá de lo puramente deportivo.
Este buen ambiente se ha reflejado en los resultados. El entrenador asegura que están "muy contentos" con la temporada, ya que consideran cumplidos los objetivos marcados. La valoración no es solo deportiva, sino que se centra en la "evolución" de cada niño, que aprende a poner "sus cualidades al servicio del equipo", por lo que la nota de esta temporada es "muy alta".
El papel de las familias
Contamos con familias que están muy comprometidas con nuestro modelo de club"
Entrenador
Uno de los pilares del club es el apoyo de las familias. El entrenador se siente "muy afortunado" de contar con padres que apoyan su labor y no cuestionan las decisiones. "Contamos con familias que están muy comprometidas con nuestro modelo de club y de entender el fútbol de base", afirma Maroto, quien lamenta las actitudes críticas que a veces se ven en otros campos hacia árbitros y jugadores.
Mis jugadores van a salir a ganar siempre, eso está claro"
Entrenador
Aunque el fútbol base es un juego para los niños, Maroto se define como un entrenador "intenso" y "exigente", siempre desde el respeto. "Mis jugadores van a salir a ganar siempre, eso está claro", señala, pero subraya la importancia de que aprendan a "convivir con la derrota", un aspecto fundamental en su formación como deportistas y personas.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.