Quintanar Palacio, el club de fútbol base que lo peta en la radio y prioriza la diversión y el compañerismo

El club de fútbol Quintanar Palacio ha visto cómo una idea surgida de la madre de uno de sus jugadores se ha convertido en un himno oficial creado por Cadena 100. La propuesta de participar en el programa de Jimeno fue acogida con entusiasmo desde el principio, y ha culminado en "una cosa muy bonita" gracias a la colaboración de todos los estamentos del club: padres, niños y entrenadores.

Una idea que une

La creación del himno ha tenido un gran impacto en los jóvenes jugadores, cuyo equipo ha sonado en una emisión nacional, un "logro" para el club. Según explica su entrenador, Miguel Ángel Maroto, al principio los niños mostraron "ciertas dudas y vergüenzas", pero pronto el entusiasmo se contagió y "casi cualquiera quería participar".

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La unión del vestuario

Maroto describe a sus jugadores como "chavales muy disciplinados" y destaca la buena sintonía del grupo, que cuenta con 35 fichas en la categoría. Para el cuerpo técnico, las dinámicas de vestuario y los momentos de compañerismo son "fundamentales a estas edades", ya que ayudan a forjar una "piña muy unida" que va más allá de lo puramente deportivo.

Este buen ambiente se ha reflejado en los resultados. El entrenador asegura que están "muy contentos" con la temporada, ya que consideran cumplidos los objetivos marcados. La valoración no es solo deportiva, sino que se centra en la "evolución" de cada niño, que aprende a poner "sus cualidades al servicio del equipo", por lo que la nota de esta temporada es "muy alta".

Los chavales del Quintanar, disfrutando después del partido

El papel de las familias

Contamos con familias que están muy comprometidas con nuestro modelo de club" Miguel Ángel Maroto Entrenador

Uno de los pilares del club es el apoyo de las familias. El entrenador se siente "muy afortunado" de contar con padres que apoyan su labor y no cuestionan las decisiones. "Contamos con familias que están muy comprometidas con nuestro modelo de club y de entender el fútbol de base", afirma Maroto, quien lamenta las actitudes críticas que a veces se ven en otros campos hacia árbitros y jugadores.

Mis jugadores van a salir a ganar siempre, eso está claro" Miguel Ángel Maroto Entrenador

Aunque el fútbol base es un juego para los niños, Maroto se define como un entrenador "intenso" y "exigente", siempre desde el respeto. "Mis jugadores van a salir a ganar siempre, eso está claro", señala, pero subraya la importancia de que aprendan a "convivir con la derrota", un aspecto fundamental en su formación como deportistas y personas.