¿Qué significa tener certificado ISO 9001 para desinfecciones?

La actividad va retornando paulatinamente. También en el ámbito empresarial. De hecho, la Junta de Castilla y León ha propuesto que toda la provincia de Segovia pase el lunes 25 de mayo a fase 1. Por eso, van cobrando relevancia las medidas de seguridad con las que se acomete esa vuelta a la normalidad. Entre ellas, las desinfecciones a realizar en las instalaciones de los negocios que vuelven a abrir sus puertas.

El Ministerio de Sanidad ha dispuesto los métodos adecuados a la hora de llevar a cabo esas desinfecciones por nebulización o pulverización, para lo que extiende certificados oficiales. Como el que posee Desinfecciones Gima, una empresa segoviana que está inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB). De este modo, se garantiza que emplea los virucidas aprobados por el Ministerio.

Ese departamento gubernamental aconseja que se efectúe una desinfección antes de reiniciar la actividad por parte de las empresas y que, después, se repita la operación de manera periódica y preventiva. La frecuencia la marcará el tipo de negocio en cuestión, la afluencia de personas que acumule e, incluso, las dimensiones del espacio.

Así lo ha explicado en COPE la directora técnica de Desinfecciones Gima, Montserrat López, que ha afirmado que los virucidas no son perjudiciales para la salud, siempre que usen de la manera correcta y por parte de un personal que cuente con la formación precisa. Actualmente, se escucha también hablar de otros tipos de desinfecciones, como las que aplican ozono o lámparas ultravioletas. Pero López ha indicado que esas técnicas no esstán incluidas en la lista del Ministerio, lo que quiere decir, que no han sido sometidas a la evaluación correspondiente.

Igualmente, ha señalado que el ozono puede ser perjudicial a determinados niveles y también ser absorbido por los tejidos, permaneciendo un tiempo en ellos. Montserrat López ha agregado que puede llegar a afectar a los ojos y a las vías respiratorias. En cuanto a las lámparas ultravioletas, ha apuntado que emiten radiaciones con capacidad para dañar el ADN, por lo que ha concluido que "no hay productos milagrosos". Lo que sí ha recalcado es que Desinfecciones Gima es la única empresa segoviana que cuenta con el certificado ISO 9001, lo que determina que cumple con toda la normativa vigente.